গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায়

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জ জেলা মডেল মসজিদে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা এবং সারা মুসলিম উম্মাসহ আরব বিশ্বের জনগণের জন্য দোয়া চেয়ে গোপালগঞ্জে পবিত্র ঈদুল ফিতরের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ৮টায় গোপালগঞ্জ জেলা মডেল মসজিদে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় পৌর ঈদগাহ ময়দানে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বৃষ্টির কারণে তা মডেল মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের প্রধান জামাতে ইমামতি করেন জেলা মডেল মসজিদের ইমাম মুফতি অলিউল্লাহ।

ঈদের জামাতে গোপালগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য ডা. কে এম বাবর, জেলা প্রশাসক মো. আরিফ-উজ-জামান, জেলা পরিষদের প্রশাসক শরীফ রফিকউজ্জামানসহ রাজনৈতিক দলের নেতারা, জেলার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও সাধারণ মুসল্লিরা অংশ নেন। পরে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা এবং সারা মুসলিম উম্মাসহ আরব বিশ্বের জনগণের জন্য দোয়া চেয়ে মোনাজাত করা হয়। জামাত শেষে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি ও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন শিশুসহ নানা বয়সের মানুষ।

অপর দিকে, মুকসুদপুরে গোপালগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য সেলিমুজ্জামান মোল্যা ও টুঙ্গিপাড়ায় গোপালগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এস এম জিলানী সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঈদের নামাজ আদায় করেন।

জেলার অন্য উপজেলাতেও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ।

ইরান যুদ্ধ গুটিয়ে আনার সময়সীমা বললেন ট্রাম্প

তেলের যুদ্ধে জিতে যাচ্ছে ইরান: জাপানের সঙ্গে আলোচনায় তেহরান, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা শিথিল

বাংলাদেশ সিরিজ কেন বাতিল করল আয়ারল্যান্ড

ফরিদপুরে ঈদের নামাজের পরেই দুই পক্ষের সংঘর্ষ, বাড়িঘর ভাঙচুর-লুটপাট

ঈদে বোনের বাড়ি বেড়াতে এসে প্রতিবেশীদের হামলায় নারী নিহত

ইরান আক্রমণ: ৫০ বছর কোনো প্রেসিডেন্ট সাহস করেননি, ট্রাম্প কেন ঝুঁকি নিলেন

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ধস নামবে মার্কিন অর্থনীতিতে: ফেডারেল রিজার্ভ কর্মকর্তা

ইরাক থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করছে ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বেচবে না সুইজারল্যান্ড

হরমুজ প্রণালি খুলে দিল ইরান, পারাপারে মানতে হবে যে শর্ত

৮ ঘণ্টা ওড়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট জানলেন কানাডায় অবতরণের অনুমতি নেই

আমরা সবাই সমান নাগরিক, সংখ্যালঘু ভাবার কোনো কারণ নেই: ডেপুটি স্পিকার

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

শিবচরে ঘুরতে গিয়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় স্কুলছাত্র নিহত

ঈদের দিন তারাকান্দায় অটোরিকশা–মোটরসাইকেল সংঘর্ষে শিশুসহ নিহত ২

