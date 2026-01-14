Ajker Patrika

মা-বাবাকে জ্যান্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা, দুই ছেলে গ্রেপ্তার

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
মা-বাবাকে জ্যান্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা, দুই ছেলে গ্রেপ্তার

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে জমি বিক্রির টাকা না দেওয়ায় মা-বাবাকে মারধর করে উঠানে কবর খুঁড়ে জ্যান্ত কবর দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে দুই ছেলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠি‌য়ে‌ছে পুলিশ।

ঘটনাটি ঘটেছে কা‌শিয়ানী উপজেলার মহেশপুর ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর গ্রামে। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন রাসেল মোল্লা ও রানা মোল্লা। তাঁরা ওই গ্রামের বাসিন্দা সত্তার মোল্লার ছেলে।

ভুক্তভোগী বাবা সত্তার মোল্লা জানান, জমি বিক্রির টাকা ছেলেদের দিতে অস্বীকৃতি জানালে গত রোববার (১১ জানুয়ারি) রাসেল ও রানা তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে মারধর করেন। একপর্যায়ে উঠানে কবর খুঁড়ে তাঁদের জ্যান্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তাঁদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা এগিয়ে গে‌লে তাঁরা প্রাণে রক্ষা পান।

প্রতিবেশীরা জানান, সত্তার মোল্লা ও আসমা বেগমের ছয় সন্তান রয়েছেন। এর মধ্যে বড় ছেলে রাসেল ও মেজ ছেলে রানা দীর্ঘদিন ধরে সম্পত্তির লোভে মা-বাবাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করছিলেন।

প্রতিবেশী আক্কাস ভূঁইয়া বলেন, ‘শুনতে পাই ছেলেরা উঠানে কবর খুঁড়ছে বাবা-মাকে তাজা মাটি দেবে। দ্রুত গিয়ে দেখি, সত্যিই কবর খোঁড়া হয়েছে।’

মা আসমা বেগম বলেন, ‘যে সন্তানদের কষ্ট করে বড় করেছি, তারাই আজ আমাদের খেতে দেয় না। সরকারের দেওয়া একটি ঘরে আমরা থাকি। জমি বিক্রির টাকার জন্য তারা আমাদের মারধর করে জ্যান্ত কবর দিতে চেয়েছিল।’

এই ঘটনায় সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে কাশিয়ানী থানায় লিখিত অভিযোগ করেন সত্তার মোল্লা। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ রাসেল মোল্লা ও রানা মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে।

কাশিয়ানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুরে তাঁদেরকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

জমিগোপালগঞ্জপুলিশঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফের আসছে শৈত্যপ্রবাহ, থাকবে কয় দিন

বাঞ্ছারামপুরের ইউএনও ফেরদৌস আরা আর নেই

রাজধানীর ফার্মগেট-টেকনিক্যালসহ গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে শিক্ষার্থীদের অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

জামায়াতের সঙ্গে আসন নিয়ে টানাপোড়েন, আজই চূড়ান্ত করবে ১১ দল

আজকের রাশিফল: নেতিবাচক মানুষ থেকে দূরে থাকুন, পুরোনো প্রেমের স্মৃতি তাজা হবে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অঙ্গীকারনামা লিখে বিএনপিতে যোগ দিলেন ছাত্রলীগ নেতা

অঙ্গীকারনামা লিখে বিএনপিতে যোগ দিলেন ছাত্রলীগ নেতা

বাঞ্ছারামপুরের ইউএনও ফেরদৌস আরা আর নেই

বাঞ্ছারামপুরের ইউএনও ফেরদৌস আরা আর নেই

জামায়াতের সঙ্গে আসন নিয়ে টানাপোড়েন, আজই চূড়ান্ত করবে ১১ দল

জামায়াতের সঙ্গে আসন নিয়ে টানাপোড়েন, আজই চূড়ান্ত করবে ১১ দল

রেকর্ড ৩ হাজার নবীন বিজিবি সদস্য শপথ নিচ্ছেন আজ

রেকর্ড ৩ হাজার নবীন বিজিবি সদস্য শপথ নিচ্ছেন আজ

ঝুট ব্যবসা নিয়ে ঈদের সিনেমা ‘কাট-পিস’

ঝুট ব্যবসা নিয়ে ঈদের সিনেমা ‘কাট-পিস’

সম্পর্কিত

আরেক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন

আরেক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন

খাগড়াছড়িতে জামায়াতের এমপি প্রার্থীর বাসার সামনে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

খাগড়াছড়িতে জামায়াতের এমপি প্রার্থীর বাসার সামনে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

ময়মনসিংহে ৫ পুলিশকে কুপিয়ে আসামি ছিনতাই, আসামির বাবাসহ গ্রেপ্তার ৭

ময়মনসিংহে ৫ পুলিশকে কুপিয়ে আসামি ছিনতাই, আসামির বাবাসহ গ্রেপ্তার ৭

মা-বাবাকে জ্যান্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা, দুই ছেলে গ্রেপ্তার

মা-বাবাকে জ্যান্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা, দুই ছেলে গ্রেপ্তার