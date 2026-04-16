গোপালগঞ্জে ছেলের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে মায়ের মৃত্যু

গোপালগঞ্জে পারিবারিক কলহের জেরে ছেলের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে মারা গেছেন তাঁর ৮৫ বছর বয়সী মা রহিমা বেগম। এ ঘটনার পর অভিযুক্ত ছেলে নুরুল গাজী পালিয়ে গেছেন। তাঁরা গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার আড়পাড়া গ্রামের বাসিন্দা। গতকাল বুধবার (১৫ এপ্রিল) রাত ৮টার দিকে সদর উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে জমিজমাসংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রহিমা বেগম সম্প্রতি তাঁর ভাইকে এক কাঠা জমি দান করেন। এই জমি দান করাকে কেন্দ্র করে রহিমা বেগমের ছেলে নুরুল গাজীর সঙ্গে তাঁর মামা ও মামাতো ভাইদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বুধবার রাতে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে রহিমা বেগম ঝগড়া থামাতে এবং বিষয়টি মীমাংসা করতে এগিয়ে যান। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে উত্তেজিত ছেলে নুরুল গাজী তাঁর মাকে সজোরে ধাক্কা দেন। এতে তিনি মাটিতে পড়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বজনেরা তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালের চিকিৎসক জিলানী বলেন, ‘হাসপাতালে আনার আগেই ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে। আমরা বিষয়টি তাৎক্ষণিক পুলিশকে অবগত করি। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ আরও স্পষ্টভাবে জানা যাবে।’
গোপালগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনিচুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, জমিজমাসংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমনটি ঘটেছে বলে তাঁরা জেনেছেন। লাশের ময়নাতদন্ত শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
শ্রীপুরে তানিম হোসেন (২০) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের উত্তরপাড়া এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।৪ মিনিট আগে
নাটোরের লালপুরে রেলসেতু পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার (১৫ এপ্রিল) সন্ধ্যায় উপজেলার অর্জুনপুর-বরমহাটি (এবি) ইউনিয়নের আঙ্গারিপাড়া এলাকার ২১৪ নম্বর রেলসেতুতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নারীর নাম শরিফা বেগম (৪৪)। তিনি নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার উত্তর চাঁদখানা গ্রামে১২ মিনিট আগে
বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে অবৈধভাবে মজুত করা ৪ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ করে কৃষকদের কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকালে এই ডিজেল কৃষকদের কাছে বিক্রি করা হয়। এর আগে গতকাল বুধবার (১৫ এপ্রিল) রাতে পৌর এলাকার টিপুর মোড়ে অভিযান চালিয়ে এসব তেল জব্দ করা হয়।১৯ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ছেলের মৃত্যুর তিন ঘণ্টার ব্যবধানে মায়ের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তাঁদের দুজনকে একই কবরস্থানে পাশাপাশি দাফন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকালে সদর উপজেলার কাজীপাড়া গ্রামের কবরস্থানে তাঁদের দাফন সম্পন্ন হয়। গতকাল বুধবার রাত ৮টার দিকে ছেলের মৃত্যু হয়।১ ঘণ্টা আগে