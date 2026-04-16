Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে ছেলের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে মায়ের মৃত্যু

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জে পারিবারিক কলহের জেরে ছেলের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে মারা গেছেন তাঁর ৮৫ বছর বয়সী মা রহিমা বেগম। এ ঘটনার পর অভিযুক্ত ছেলে নুরুল গাজী পালিয়ে গেছেন। তাঁরা গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার আড়পাড়া গ্রামের বাসিন্দা। গতকাল বুধবার (১৫ এপ্রিল) রাত ৮টার দিকে সদর উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে জমিজমাসংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রহিমা বেগম সম্প্রতি তাঁর ভাইকে এক কাঠা জমি দান করেন। এই জমি দান করাকে কেন্দ্র করে রহিমা বেগমের ছেলে নুরুল গাজীর সঙ্গে তাঁর মামা ও মামাতো ভাইদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বুধবার রাতে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে রহিমা বেগম ঝগড়া থামাতে এবং বিষয়টি মীমাংসা করতে এগিয়ে যান। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে উত্তেজিত ছেলে নুরুল গাজী তাঁর মাকে সজোরে ধাক্কা দেন। এতে তিনি মাটিতে পড়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বজনেরা তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালের চিকিৎসক জিলানী বলেন, ‘হাসপাতালে আনার আগেই ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে। আমরা বিষয়টি তাৎক্ষণিক পুলিশকে অবগত করি। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ আরও স্পষ্টভাবে জানা যাবে।’

গোপালগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনিচুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, জমিজমাসংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমনটি ঘটেছে বলে তাঁরা জেনেছেন। লাশের ময়নাতদন্ত শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

জমিগোপালগঞ্জঢাকা বিভাগ
