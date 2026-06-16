Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে দুটি বাস ও ট্রাকের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১, আহত অন্তত ৫০

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে দুটি বাস ও ট্রাকের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১, আহত অন্তত ৫০
দুর্ঘটনায় সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায় দুটি বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার চেচানিয়াকান্দি এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে দুটি বাস ও একটি ট্রাকের ত্রিমুখী সংঘর্ষে একজন নিহত এবং অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বিকেল সোয়া চারটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, বিকেলে ঢাকাগামী সুন্দরবন পরিবহনের একটি বাস অপর একটি জিএমএস পরিবহনের বাসকে ওভারটেক করতে যায়। এ সময় বিপরীত দিক থেকে একটি ট্রাক চলে এলে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনায় সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায় দুটি বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনায় সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায় দুটি বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

সংঘর্ষের পর বাস দুটি মহাসড়কের খাদে পড়ে যায়। ট্রাকের পেছনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে দুই বাসে থাকা অন্তত ৫০ জন যাত্রী আহত হন।

খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করেন। পরে তাদের গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

হাসপাতালে নেওয়ার পর একজন বাসযাত্রী মারা গেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

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