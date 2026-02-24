Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

কোটালীপাড়ায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে গুলি, আতঙ্ক

কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
গুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত জানালার গ্লাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার পিঞ্জুরী গ্রামে সুমন শেখ নামের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে গুলির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বাড়ির জানালার গ্লাস ভেঙে যায়। এতে ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার রাত ৯টার দিকে পিঞ্জুরী গ্রামের ব্যবসায়ী সুমন শেখের বাড়ি লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তরা চার রাউন্ড গুলি ছোড়ে। গুলিতে তাঁর দ্বিতীয় তলার শয়নকক্ষের জানালার গ্লাস ভেঙে যায়। এ ঘটনায় পরিবারের সদস্যসহ এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ব্যবসায়ী সুমন শেখ বলেন, ‘সোমবার রাত ৯টায় আমি তারাবির নামাজ শেষে বাড়ির নিচতলায় বসে খাবার খাচ্ছিলাম। এ সময় দ্বিতীয় তলায় চারটি বিকট শব্দ হয়। আমি দ্বিতীয় তলায় গিয়ে আমার বেডরুমে গ্লাস ভাঙা ও চারটি ছিদ্র দেখতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে আমি পুলিশকে খবর দেই। পুলিশ এসে আমার বাড়ি পরিদর্শন করে গেছে। এ ঘটনার পর আমি ও আমার পরিবার জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কে আছি।’

এ বিষয়ে কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রিয়াদ মাহমুদের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি কোনো প্রকার মন্তব্য করতে রাজি হননি।

বিষয়:

গুলিকোটালীপাড়াগোপালগঞ্জঢাকা বিভাগআতঙ্কজেলার খবরব্যবসায়ী
