Ajker Patrika
En
গোপালগঞ্জ

গোবিপ্রবির গেটের ভেতরে-বাইরে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোবিপ্রবির গেটের ভেতরে-বাইরে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ
গতকাল দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে গোবিপ্রবির গেটের ভেতরে-বাইরে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (গোবিপ্রবি) গেটের ভেতরে ও বাইরে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার (৭ অক্টোবর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে বিস্ফোরণের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মোটরসাইকেলে করে দুর্বৃত্তরা এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনের সড়ক থেকে পরপর দুটি ককটেল নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। একটি ককটেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের বাইরে গাছে লেগে বিস্ফোরিত হয়। অপরটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতরে বিস্ফোরিত হয়।

এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি দুর্জয় শুভ বলেন, আজ বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আয়োজনে নবীনবরণ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে গোপালগঞ্জের তিনটি আসনের সংসদ সদস্যদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। তাঁর দাবি, কোনো একটি মহল পরিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠানের আগে ক্যাম্পাসে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনি ককটেল বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

গোপালগঞ্জ সদর থানার ওসি মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।

বিষয়:

গোপালগঞ্জককটেলঢাকা বিভাগগোপালগঞ্জ সদর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত