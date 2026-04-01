Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

টুঙ্গিপাড়ায় ডিজেল মজুত করে বেশি দামে বিক্রির দায়ে জরিমানা

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০১ এপ্রিল ২০২৬, ১৩: ২০
পাটগাতী বাজারের মেসার্স কালিপদ সাহা এন্টারপ্রাইজে অভিযান চালানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ডিজেল মজুত ও বেশি দামে বিক্রির দায়ে একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিকদের ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার পাটগাতী বাজারের মেসার্স কালিপদ সাহা এন্টারপ্রাইজের মালিক বিশ্বজিৎ সাহা ও গোবিন্দ সাহাকে এ জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও টুঙ্গিপাড়া সহকারী কমিশনার (ভূমি) আল-আমিন হালদার। তিনি বলেন, পাটগাতী বাজারের ওই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানটি অবৈধভাবে ৪ হাজার ৫০০ লিটার ডিজেল তেল মজুত করে বেশি দামে বিক্রি করছিল। জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইনে প্রতিষ্ঠানটিকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসি ল্যান্ড আল-আমিন হালদার আরও বলেন, মজুত থাকা ডিজেল তেল জনপ্রতি পাঁচ লিটার করে বিক্রির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি ওই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানটি সরকার নির্ধারিত ন্যায্যমূল্যে বিক্রি না করে তাহলে আরও কঠোর আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। খোলাবাজারে জ্বালানি তেলের তদারকি অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।



গোপালগঞ্জঅভিযানগোপালগঞ্জ সদরটুঙ্গিপাড়াডিজেলজরিমানাভ্রাম্যমাণ আদালতজ্বালানি সংকট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

