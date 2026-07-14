গোপালগঞ্জে বাবাকে হত্যার দায়ে ছেলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

গোপালগঞ্জে বাবাকে হত্যার দায়ে ছেলে আলীম কাজীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে গোপালগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ সামছুল হক এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২৩ সালের ১৩ মে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার চরমানিকদাহ কাজীর বাজার এলাকার নিজ বাড়িতে মাদকাসক্ত আলীম কাজী হাতে বঁটি নিয়ে তাঁর বাবা ইসমাইল কাজীকে গালিগালাজ করতে থাকেন। এ সময় ইসমাইল কাজী তাঁকে বাধা দিলে ক্ষিপ্ত হয়ে আলীম বঁটি দিয়ে তাঁর বাবার গলায় কোপ দেন।
গুরুতর আহত অবস্থায় ইসমাইল কাজীকে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার পর নিহতের অপর ছেলে সেলিম কাজী বাদী হয়ে গোপালগঞ্জ সদর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলার তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ শেষে আদালত মঙ্গলবার এ রায় দেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট এম এম জুলকদর। আসামির পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট আবু তালেব শেখ।
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে পানি নিষ্কাশনের কালভার্টের মুখে মাটি ভরাট করে বাড়ি নির্মাণ করায় অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। তলিয়ে গেছে স্কুলে যাতায়াতের সড়ক, বসতবাড়ির আঙিনাসহ ফল-সবজির বাগান। এতে দুর্ভোগে পড়েছে চার গ্রামের মানুষসহ স্কুলগামী শিশু শিক্ষার্থীরা।৪ মিনিট আগে
চলন্ত পণ্যবোঝাই লরিতে দুর্বৃত্তদের হামলায় গুরুতর আহত হওয়ার পর সহকারীকে নিজের আসনে বসিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন চালক জামাল উদ্দিন (৫৬)। আজ মঙ্গলবার সকালে চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড় এলাকার ফারদিন মডেল পাম্পের সামনে গাড়ি থামানোর পর তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পু১১ মিনিট আগে
সুন্দরবনের কুখ্যাত ডাকাত ছোট জাহাঙ্গীর বাহিনীর প্রধানসহ ২৭ জন সক্রিয় ডাকাত সদস্য বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিয়ে কোস্ট গার্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।২১ মিনিট আগে
মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন ঘিরে রাজশাহী থেকে সব রুটের বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। সোমবার রাত ৮টা থেকে শুরু হওয়া এই ধর্মঘটে আন্তঃজেলা ও দূরপাল্লার বাস বন্ধ হয়ে যাত্রীদের ভোগান্তি বেড়েছে। কখন বাস চলাচল স্বাভাবিক হবে, তা নিশ্চিত করেননি শ্রমিক নেতারা।৩০ মিনিট আগে