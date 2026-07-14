রাজশাহীতে বাস বন্ধ থাকায় যাত্রীদের চরম ভোগান্তি

মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সোমবার রাত ৮টা থেকে আন্তঃজেলা রুটের সব বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে দূরপাল্লার বাসও বন্ধ করে দেওয়ায় এখন কোনো রুটেই বাস যাচ্ছে না, আসছেও না। এতে যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। কখন বাস চলাচল শুরু হবে, তা ও নিশ্চিত করে বলতে পারেননি শ্রমিক নেতারা।
মঙ্গলবার দুপুরে শিরোইল টার্মিনালে গিয়ে দেখা যায়, কাউন্টারগুলো বন্ধ। কোনো বাস সেখান থেকে বের হচ্ছে না। বাস বন্ধের বিষয়টি না জেনে অনেক যাত্রী কাউন্টারে এসে ফিরে যাচ্ছেন।
ঢাকা যাওয়ার জন্য বাস টার্মিনালে এসেছিলেন জাহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, আজই তার ছুটি শেষ হচ্ছে। আগামীকাল বুধবার সকাল থেকে তার অফিস করার কথা। কিন্তু টার্মিনালে এসে দেখেন বাস বন্ধ। এখন যে কোনো উপায়ে নাটোর পর্যন্ত গিয়ে ঢাকার বাস ধরার পরিকল্পনা করছেন তিনি।
মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সোমবার বিকেলে শ্রমিক নেতারা জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলামের সঙ্গে বসেন। বেশিরভাগ শ্রমিক সাধারণ সভা করে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠনের দাবি করেন। কিন্তু জেলা প্রশাসক তা নাকচ করে নিজেই নির্বাচনী কমিটি করে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। ওই কমিটিতে রাজশাহী সড়ক পরিবহন গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম হেলালকে রাখার কথাও বলেন।
শ্রমিকেরা জেলা প্রশাসকের ওই প্রস্তাব মানেননি। তাঁদের দাবি, নজরুল ইসলাম হেলাল মালিকপক্ষের হওয়ায় তিনি শ্রমিকদের ভোটের দায়িত্বে থাকতে পারেন না। তিনি থাকলে নির্বাচনও সুষ্ঠু হবে না। এ নিয়ে জেলা প্রশাসকের সামনেই দুপক্ষের কথা-কাটাকাটি হয়। পরে শ্রমিকেরা ধর্মঘট শুরু করেন। এ অবস্থায় আজ বিকেলে আবারও শ্রমিক নেতারা ডিসির আহ্বানে আলোচনায় বসেন।
শ্রমিক নেতা মোমিনুল ইসলাম মোমিন বলেন, ‘ডিসি স্যার ডেকেছেন। এখন এখানে এসেছি। কথা বলছি।’ আলোচনার পর বাস চলাচল শুরু হবে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘না, বাস কখন চলাচল শুরু হবে তা বলতে পারছি না।’
রাজশাহী সড়ক পরিবহন গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম হেলাল বলেন, ‘মিটিং হলে সেখানে কথা-কাটাকাটি হতেই পারে। এর জেরে বাস বন্ধ রাখা কিংবা চেম্বারে হামলা করা ঠিক না। আমরা মালিকপক্ষের বাস চালাতে কোনো অসুবিধা নাই। কিছু শ্রমিক এটা করছে।’
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