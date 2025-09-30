Ajker Patrika
নেশার টাকার জন্য স্ত্রীকে আগুনের ছ্যাঁকা: স্বামী কারাগারে

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
পায়ের বিভিন্ন স্থানে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকার ক্ষত দেখান নির্যাতনের শিকার নারী। আজ সোমবার গাজীপুরের শ্রীপুরে। ছবি: সংগৃহীত
গাজীপুরের শ্রীপুরে নেশার টাকার জন্য অন্য পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে স্ত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত মো. কামাল হোসেনকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার ভ্রাম্যমাণ আদালতে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়ে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে সোমবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দণ্ডিত কামাল হোসেন উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের উত্তর পেলাইদ গ্রামের বাসিন্দা।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সজীব আহমেদ। তিনি বলেন, অভিযুক্তকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, গতকাল সোমবার রাতে অভিযান পরিচালনা করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর তাঁর কাছ থেকে মাদকদ্রব্য পাওয়া গেছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন। আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

