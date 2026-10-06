Ajker Patrika
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গাজীপুর

জমি নিয়ে বিরোধ, শ্রীপুরে ভাশুরের লাঠির আঘাতে আহত নারীর মৃত্যু

গাজীপুর (শ্রীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৬, ২২: ০০
জমি নিয়ে বিরোধ, শ্রীপুরে ভাশুরের লাঠির আঘাতে আহত নারীর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের শ্রীপুরে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ভাসুরের লাঠির আঘাতে আহত এক নারী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে ১ অক্টোবর সকালে উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের চকপাড়া গ্রামে হামলার ঘটনা ঘটে।

নিহত ফিরোজা বেগম (৬৫) মাওনা ইউনিয়নের চকপাড়া গ্রামের মৃত বানিয়া আমিনের স্ত্রী।

নিহতের মেয়ে জামাই মোহাম্মদ রমজান আলী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ফিরোজা বেগমের সঙ্গে তাঁর ভাসুর জয়নাল আবেদীনের জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। চলতি মাসের ১ তারিখ সকালে জয়নাল আবেদীন লোকজন নিয়ে এসে এলোপাতাড়ি মারধর শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁর হাতে থাকা লাঠি দিয়ে ফিরোজা বেগমের মাথায় সজোরে আঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ সময় আশপাশের বেশ কয়েকজনকে পিটিয়ে আহত করা হয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরোজা বেগমকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে জানান মোহাম্মদ রমজান আলী। তিনি বলেন, সোমবার হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁকে পঙ্গু হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে বাড়িতে এনে পঙ্গু হাসপাতালে নেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল।

আজ দুপুরের পর ফিরোজা বেগমের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

অভিযুক্ত জয়নাল আবেদীনের বক্তব্য জানতে তাঁর মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘ওই নারীকে মৃত অবস্থায় স্বজনেরা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে।’

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহীনুর আলম বলেন, খবর পেয়ে হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে কাজ করছে পুলিশ।

বিষয়:

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)মৃত্যুনারী
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