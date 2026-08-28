‘কথা আছে’ বলে ডেকে নিয়ে কুড়াল দিয়ে মাথায় আঘাত, নিহত শ্বশুর

পারিবারিক কলহের জের ধরে স্ত্রীকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েও শান্তি হয়নি! এক সপ্তাহ পর শ্বশুরকে ফোন দিয়ে ‘কথা আছে’ বলে বাড়ি থেকে বাজারে ডেকে নিয়ে মাথায় কুড়ালের কোপ দিয়ে হত্যা করলেন মোজাম্মেল।
আজ শুক্রবার বিকেলে গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার জামালপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল মজিদ (৬৫) কালীগঞ্জ উপজেলার মধ্যপাড়া গ্রামের মৃত আলকু মোরেলের ছেলে। তিনি একজন কলা ব্যবসায়ী ছিলেন।
অভিযুক্ত মোজাম্মেল একই এলাকার নোয়াব আলীর ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কয়েকদিন আগে মোজাম্মেল তাঁর স্ত্রী ও আব্দুল মজিদের মেয়ে শাহানাজকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এর জেরে আজ শুক্রবার বিকেলে মোজাম্মেল শ্বশুর আব্দুল মজিদকে ‘কথা আছে’ বলে ফোন করে জামালপুর বাজারে ডেকে নেন। সেখানে দুজনের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে মোজাম্মেল তাঁর সঙ্গে থাকা ব্রিফকেস থেকে কুড়াল বের করে আব্দুল মজিদের মাথার পেছনে সজোরে কোপ দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যান।
স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় আব্দুল মজিদকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় নোভা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।
কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মো. জিয়াউর রহমান বলেন, মাথার পেছনে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় আব্দুল মজিদকে হাসপাতালে আনা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা যায়, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকির হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। এ ঘটনায় ময়নাতদন্ত ও নিয়মিত মামলার প্রক্রিয়া চলছে। অভিযুক্ত মোজাম্মেলকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
আমেরিকান ডলার দেওয়ার কথা বলে ডেকে নিয়ে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে জিম্মি ও নির্যাতনের অভিযোগে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ঠাকুরগাঁও জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১১টি আমেরিকান এক ডলারের নোট, একটি হাতকড়া ও ‘DB’ লেখা জ্যাকেট উদ্ধার করা হয়েছে।৪ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বংশাই নদীতে গোসল করতে নেমে সাথী আক্তার (৮) নামে এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে। শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বড়ইতলী এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। দিনভর অভিযান চালিয়েও শিশুটির সন্ধান পায়নি ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।১২ মিনিট আগে
মালয়েশিয়ায় ভালো বেতনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে খুলনার ছয় যুবকের কাছ থেকে ১৭ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগে পলাশ আলীকে গ্রেপ্তার করেছে পিবিআই। ময়মনসিংহ থেকে গ্রেপ্তারের পর শুক্রবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।৩১ মিনিট আগে
দেশে ব্যাপক পরিমাণ সারের মজুত রয়েছে। বিদেশ থেকেও সার আমদানি করা হচ্ছে। দেশে সারের কোনো সংকট নেই। যারা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রির চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে।৩২ মিনিট আগে