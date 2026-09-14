Ajker Patrika
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গাজীপুর

হত্যার পর প্রেমিকার মরদেহ স্যুটকেস ও বস্তায় ভরে ফেলা হয় খালে

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
হত্যার পর প্রেমিকার মরদেহ স্যুটকেস ও বস্তায় ভরে ফেলা হয় খালে
নারীকে হত্যার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে গাজীপুর পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের জয়দেবপুরে স্যুটকেস ও বস্তায় নারীর খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় রহস্যের জট খুলেছে। প্রেমের সম্পর্ক ও আগের বিয়েসহ নানা বিষয় নিয়ে বিরোধের জেরে ডলি আক্তার (৩০) নামে ওই নারীকে হত্যার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে গাজীপুর পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। এ সময় হত্যায় ব্যবহৃত বটি, দা, মোবাইল ফোন ও জুতা উদ্ধার করা হয়।

আজ সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান গাজীপুর জেলার পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার মো. রকিবুল আক্তার।

গ্রেপ্তার তিনজন হলেন মিশন ইসলাম (২২), মিশনের মা বানু আক্তার (৪৩) ও তাঁদের সহযোগী মিজানুর রহমান মিল্টন (২৪)। মিশন ইসলাম বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার সৈয়দপুর পূর্বপাড়া গ্রামের মো. মাসকুর আলমের ছেলে। মিল্টনের বাড়ি গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার বুড়াবুড়ি গ্রামে। মিশন ও তাঁর মা গাজীপুর মহানগরের বাহাদুরপুর তুলসীভিটা সাগর মার্কেট এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন এবং একই এলাকার হোতাপাড়ে একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন মিজানুর রহমান মিল্টন।

নিহত ডলি আক্তার ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা থানার পাহাড়পাবিজান গ্রামের বাদশা মিয়ার মেয়ে। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ডলি আক্তার গাজীপুরের বানিয়ারচালার একটি কারখানায় কাজের পাশাপাশি ওই এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন।

গত শুক্রবার বিকেলে নগরীর জয়দেবপুর থানার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশের খালের পানিতে একটি স্যুটকেস এবং তার পাশে একটি প্লাস্টিকের বস্তায় রাখা ডলি আক্তারের খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় ডলির বড় ভাই সোহেল বাদী হয়ে জয়দেবপুর থানায় মামলা করেন।

গাজীপুর পিবিআইয়ের পরিদর্শক মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান আনসারী জানান, হত্যায় জড়িত সন্দেহে মো. মিজানুর রহমান মিল্টন, মো. মিশন ইসলাম ও তাঁর মা বানু আক্তারকে গাজীপুর মহানগরের বাহাদুরপুর তুলসীভিটা এলাকার আলাদা ভাড়া বাসা থেকে গত শনিবার গ্রেপ্তার করা হয়। ডলি আক্তার ও মো. মিশন ইসলাম একই কারখানায় কাজের সুবাদে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত ৮ সেপ্টেম্বর রাতে মিশনের ভাড়া বাসায় যান ডলি আক্তার। সেখানে সবাই একসঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে মিশন ও ডলি এক কক্ষে এবং বানু আক্তার পাশের কক্ষে ঘুমাতে যান।

এ সময় প্রেম ও বিয়েসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে রাতেই ডলিকে ঘুম ও অ্যালার্জির ওষুধ খাওয়ায় মিশন। ঘুমিয়ে গেলে রাত ২টার দিকে গলায় লুঙ্গি পেঁচিয়ে এবং বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধে হত্যার পর মরদেহ চৌকির নিচে লুকিয়ে রাখেন মিশন। পরদিন সকালে মরদেহটি দুই খণ্ড করে এক খণ্ড স্যুটকেসে, অপর খণ্ড পলিথিনে মুড়িয়ে প্লাস্টিকের বস্তায় রাখেন।

পিবিআই জানায়, পরে বাসা পরিবর্তনে সহযোগিতার কথা বলে বন্ধু মিল্টনকে ডেকে আনেন মিশন। পরে তাঁরা সেই স্যুটকেস ও বস্তা নিয়ে অটোরিকশায় করে রাজেন্দ্রপুর যান। সেখান থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে ভবানীপুর ব্রিজ এলাকায় গিয়ে স্যুটকেস ও বস্তা খালের পানিতে ফেলে দেন।

গাজীপুর পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার মো. রকিবুল আক্তার বলেন, ‘মরদেহটি পচে যাওয়ায় পরিচয় শনাক্ত করা কঠিন হয়। পরিচয় শনাক্তের পর হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। আসামিরা হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছেন।’

বিষয়:

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