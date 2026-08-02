কারাগারে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে ইয়াবাসহ স্বামী গ্রেপ্তার

গাজীপুরের কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে ১২৭ পিস ইয়াবাসহ রেজাউল করিম (২৮) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে কারা কর্তৃপক্ষ। পরে তাঁকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাজীপুর মহানগরীর জিএমপি কোনাবাড়ী থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
গ্রেপ্তার রেজাউল করিম গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের বেলতলী গ্রামের বাসিন্দা।
কারাগার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ রোববার সকালে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী স্ত্রী আফরোজা আক্তারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আরপি (রিসিপশনে) চেকপোস্টে আসেন রেজাউল করিম। নিয়ম অনুযায়ী দর্শনার্থীদের তল্লাশির সময় দায়িত্বরত কারারক্ষীদের কাছে তাঁর আচরণ সন্দেহজনক মনে হয়। পরে নিবিড়ভাবে দেহ তল্লাশি চালালে বিশেষ কৌশলে লুকিয়ে রাখা ১২৭ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
ঘটনার পরপরই রেজাউল করিমকে আটক করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোনাবাড়ী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
কোনাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. হামিদুল ইসলাম জানান, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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