Ajker Patrika
গাজীপুর

বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ–সার–গ্যাস উৎপাদনে চীন ও ফিনল্যান্ডের সঙ্গে আলোচনা চলছে: এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ–সার–গ্যাস উৎপাদনে চীন ও ফিনল্যান্ডের সঙ্গে আলোচনা চলছে: এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরসহ দেশের বড় সিটি করপোরেশনের বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ, জৈবসার ও গ্যাস উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে চীন ও ফিনল্যান্ডের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। তিনি বলেছেন, বর্তমান সরকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব করতে কাজ করছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো যেভাবে বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করছে, বাংলাদেশও সেই পথে এগিয়ে যাচ্ছে। গাজীপুরসহ দেশের বড় বড় সিটিগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ, জৈবসার ও বায়োগ্যাস উৎপাদনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা চীন ও ফিনল্যান্ডের সঙ্গে আলোচনা করছি। তারা অত্যাধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে। সেই প্রযুক্তি বাংলাদেশে নিয়ে আসতে পারলে পরিবেশ রক্ষা যেমন হবে, তেমনি অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হবে দেশ।’

আজ শুক্রবার বিকেলে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রবেশদ্বার রাজেন্দ্রপুর এলাকায় দীর্ঘদিনের ময়লার ভাগাড় পরিষ্কার ও সৌন্দর্যবর্ধন কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি পুরো এলাকা ঘুরে দেখেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভিন্ন দিক–নির্দেশনা দেন।

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের কাছাকাছি এলাকায় সিটি করপোরেশনের ডাম্পিং স্টেশন থাকার বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে জীববৈচিত্র্যের কোনো ক্ষতি হবে না।’ পরিবেশ রক্ষা করেই উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে বলে জানান তিনি।

শাহে আলম বলেন, ঈদে কোরবানির বর্জ্য ১২ ঘণ্টার মধ্যে অপসারণ উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। আর এই কাজ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার এমপি ও সিটি প্রশাসকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনের আগে এই পথ ধরে ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে ময়লার স্তূপ চোখে পড়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের। এরপরই স্তূপ সরিয়ে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ করার পর নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। সে লক্ষ্যেই গাজীপুর সিটি করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে কাজটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন—গাজীপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য এম মুনঞ্জুরুল রনি, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক শওকত হোসেন সরকার। এ ছাড়া পরিদর্শন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সিটি করপোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

গাজীপুরবর্জ্যঅব্যবস্থাপনাশ্রীপুর (গাজীপুর)বিদ্যুৎঢাকা বিভাগগাজীপুর সদরবর্জ্য অপসারণজেলার খবরগ্যাসপ্রতিমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

রাতভর উত্তাল চট্টগ্রাম: পুলিশের পোশাক পরিয়ে সরানো হয় ধর্ষণে অভিযুক্তকে, রাখা হয়েছে কোথায়?

তথ্য গোপন করে ১৬ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল তিনি

স্থানীয় নির্বাচনে বড় পরিবর্তন: থাকছে না পোস্টার ও দলীয় প্রতীক, অক্টোবরে ভোটের প্রস্তুতি

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

সম্পর্কিত

এডিট করা অশ্লীল কনটেন্ট দেখিয়ে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি, ৩ জন গ্রেপ্তার

এডিট করা অশ্লীল কনটেন্ট দেখিয়ে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি, ৩ জন গ্রেপ্তার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তার নেতৃত্বে বদলি-পদোন্নতির চক্র, গ্রেপ্তার ২

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তার নেতৃত্বে বদলি-পদোন্নতির চক্র, গ্রেপ্তার ২

ঠিকাদারের কাছে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি ও মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার ৩

ঠিকাদারের কাছে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি ও মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার ৩

শিক্ষিকার মৃত্যুর খবরে শিক্ষার্থীর মৃত্যু: শোকাহত দুই পরিবারের পাশে এমপি ফজলে হুদা

শিক্ষিকার মৃত্যুর খবরে শিক্ষার্থীর মৃত্যু: শোকাহত দুই পরিবারের পাশে এমপি ফজলে হুদা