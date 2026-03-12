Ajker Patrika
গাজীপুর

টঙ্গীতে ২টি বস্তি এলাকায় পুলিশের অভিযান, গ্রেপ্তার ১৬

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ মার্চ ২০২৬, ১৭: ১০
টঙ্গীতে পুলিশের অভিযানে ১৬ জন গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের টঙ্গীতে ছিনতাই ও মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার টঙ্গীর এরশাদনগর ও ব্যাংক মাঠ বস্তিতে এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় বেশ কিছু দেশীয় অস্ত্র জব্দ করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন শাকিল, জয়, জাহিদ, হৃদয়, শান্ত, সোহাগ, মামুন, নাসির, খালিদ হাসান, শিবা, পারভেজ, মাসুম, কিরণ, মুক্তার, মাইনউদ্দিন রাব্বি ও জয়।

পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার ভোরে দুটি বস্তিতে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে কয়েকটি ঘরে তল্লাশি করে দেশীয় অস্ত্র জব্দ করা হয়। এ সময় ১৬ জনকে আটক করা হয়। পরে থানায় এনে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

এ বিষয়ে টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা শেষে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

গাজীপুরবস্তিটঙ্গীগ্রেপ্তারগাজীপুর সদরজেলার খবর
