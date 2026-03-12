টঙ্গীতে ২টি বস্তি এলাকায় পুলিশের অভিযান, গ্রেপ্তার ১৬

গাজীপুরের টঙ্গীতে ছিনতাই ও মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার টঙ্গীর এরশাদনগর ও ব্যাংক মাঠ বস্তিতে এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় বেশ কিছু দেশীয় অস্ত্র জব্দ করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন শাকিল, জয়, জাহিদ, হৃদয়, শান্ত, সোহাগ, মামুন, নাসির, খালিদ হাসান, শিবা, পারভেজ, মাসুম, কিরণ, মুক্তার, মাইনউদ্দিন রাব্বি ও জয়।
পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার ভোরে দুটি বস্তিতে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে কয়েকটি ঘরে তল্লাশি করে দেশীয় অস্ত্র জব্দ করা হয়। এ সময় ১৬ জনকে আটক করা হয়। পরে থানায় এনে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
এ বিষয়ে টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা শেষে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় রেলসেতুতে ছবি তুলতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় ফয়সাল কবির (২৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সামির হোসেন (২৪) নামে আরও এক যুবক আহত হন।৯ মিনিট আগে
যশোরে এবার আবিদ হোসেন (২৬) নামের গ্রামীণফোনের এক কর্মীকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। অপহরণকারীরা তাঁর পরিবারের কাছে এক লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে জানিয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় অভিযোগ করেছেন স্ত্রী। এদিকে আবিদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের জন্য আত্মগোপনের অভিযোগে একই থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন....১০ মিনিট আগে
ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মসজিদের কমিটি গঠন নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার জালিয়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।১২ মিনিট আগে
বোয়ালখালীতে এন. মোহাম্মদ প্লাস্টিক কারখানার শ্রমিকেরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ করেছে। এ সময় শ্রমিকেরা সাংবাদিক ও পুলিশের ওপর চড়াও হয় এবং কিছু সময় তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে।২৬ মিনিট আগে