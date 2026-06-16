Ajker Patrika
গাজীপুর

চাঁদা না দেওয়ায় নবনির্মিত মার্কেট ভাঙচুরের অভিযোগ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
চাঁদা না দেওয়ায় নবনির্মিত মার্কেট ভাঙচুরের অভিযোগ
গুড়িয়ে দেওয়া মার্কেট। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর সদর উপজেলার বাঘের বাজার এলাকায় চাঁদা না দেওয়ায় একটি নবনির্মিত মার্কেট ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগীর দাবি, স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। তাঁদের দাবি পূরণ না হওয়ায় হুমকির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মার্কেটটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

স্থানীয় সূত্র ও ভুক্তভোগী ব্যক্তির অভিযোগে জানা যায়, সদর উপজেলার বানিয়ারচালা গ্রামের বাসিন্দা মো. জুয়েল রানা বাঘের বাজার এলাকায় একটি মার্কেট নির্মাণ করেন। ৯ জুন আতিকুল ইসলাম কাইয়াঁর নেতৃত্বে কয়েকজন সেখানে গিয়ে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে মার্কেটটি ভেঙে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়।

জুয়েল রানা অভিযোগ করেন, হুমকির এক দিনের মধ্যে গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা এসে মার্কেটটি ভেঙে ফেলে। এতে তাঁর কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। তিনি এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

জুয়েল রানা বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ভয়ে তিনি একা ঘটনাস্থলে যেতে পারেন না। স্থানীয় লোকজনও তাঁদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস পান না।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে আতিকুল ইসলাম কাইয়াঁ বলেন, ‘আমার কিছু বলার নেই। আপনারা যা মনে হয় লিখে দেন।’

জয়দেবপুর থানার উপপরিদর্শক (অপারেশনস) নয়ন কুমার কর বলেন, এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযোগে উল্লিখিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজিসহ অন্য কোনো মামলা রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

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