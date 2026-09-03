Ajker Patrika
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গাজীপুর

কালিয়াকৈরে যুবলীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেপ্তার ১

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি 
কালিয়াকৈরে যুবলীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেপ্তার ১

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী যুবলীগের নেতা–কর্মীদের ঝটিকা মিছিলের ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে শতাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌসিক আহমেদকে গ্রেপ্তার করে গাজীপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে বিএনপি ও যুবদল দুই দফায় মিছিল করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে কালিয়াকৈর থানার পুলিশ বিষয়টি নিশ্চিত করে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কালিয়াকৈর উপজেলা ও পৌর যুবলীগের কমিটি গঠনের পর বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর বিকেলে কালিয়াকৈর পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক খাত্তাব মোল্লার নেতৃত্বে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পল্লীবিদ্যুৎ এলাকায় মিছিল করেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী যুবলীগের নেতা–কর্মীরা।

পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, মিছিলের কারণে এলাকায় আতঙ্ক ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় খাত্তাব মোল্লাকে প্রধান আসামি করে বুধবার রাতেই ৫০ থেকে ৬০ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামা আরও ৬০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

পুলিশ তৌসিক আহমেদকে গ্রেপ্তারের পর বৃহস্পতিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে গাজীপুর জেলা কারাগারে পাঠায়।

সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯ এবং সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর ক্ষমতাবলে ২০২৫ সালের ১২ মে আওয়ামী লীগ ও এর সব অঙ্গসংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়।

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সহিদুল ইসলাম বলেন, ‘সন্ত্রাসী কার্যক্রম করার অভিযোগে ৫০ থেকে ৬০ জনের নামে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ ছাড়া এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।’

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