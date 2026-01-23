Ajker Patrika
গাজীপুর

‎টঙ্গীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে মাদক, হাতবোমাসহ আটক ৩৫

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
অভিযানে আটক ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের টঙ্গীর দুটি বস্তিতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে মাদকদ্রব্য, দেশীয় অস্ত্র, হাতবোমাসহ ৩৫ জনকে আটক করা হয়েছে। ‎শুক্রবার ভোর ৪টার দিকে যৌথ বাহিনীর দুটি দল টঙ্গীর এরশাদনগর বস্তি ও হাজী মাজার বস্তিতে এই অভিযান চালায়।

অভিযান শেষে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে টঙ্গীর হাজী মাজার বস্তিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন গাজীপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু বক্কর সিদ্দিক।

‎সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, শুক্রবার ভোরে যৌথ বাহিনীর পৃথক দুটি অভিযানে ৫০০ গ্রাম হেরোইন, ৩৪৭টি ইয়াবা, ২টি দেশীয় অস্ত্র ও ৩টি হাতবোমাসহ ৩৫ জনকে আটক করা হয়েছে।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু বক্কর সিদ্দিক আরও বলেন, ‘আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিশৃঙ্খলা এড়াতে আমরা টঙ্গীর দুটি বস্তিতে অভিযান পরিচালনা করেছি। অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য, দেশীয় অস্ত্র ও তিনটি হাতবোমা জব্দ করা হয়েছে। ‎পরে তাঁদের টঙ্গী পূর্ব ও পশ্চিম থানায় হস্তান্তর করা হয়। শুক্রবার দুপুরে মামলা শেষে আটক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হবে।’

বিষয়:

গাজীপুরআটকঅস্ত্রঅভিযানটঙ্গীঢাকা বিভাগঢাকাযৌথ বাহিনী
