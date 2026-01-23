‎টঙ্গীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে মাদক, হাতবোমাসহ আটক ৩৫

গাজীপুরের টঙ্গীর দুটি বস্তিতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে মাদকদ্রব্য, দেশীয় অস্ত্র, হাতবোমাসহ ৩৫ জনকে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার ভোর ৪টার দিকে যৌথ বাহিনীর দুটি দল টঙ্গীর এরশাদনগর বস্তি ও হাজী মাজার বস্তিতে এই অভিযান চালায়।
অভিযান শেষে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে টঙ্গীর হাজী মাজার বস্তিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন গাজীপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু বক্কর সিদ্দিক।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, শুক্রবার ভোরে যৌথ বাহিনীর পৃথক দুটি অভিযানে ৫০০ গ্রাম হেরোইন, ৩৪৭টি ইয়াবা, ২টি দেশীয় অস্ত্র ও ৩টি হাতবোমাসহ ৩৫ জনকে আটক করা হয়েছে।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু বক্কর সিদ্দিক আরও বলেন, ‘আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিশৃঙ্খলা এড়াতে আমরা টঙ্গীর দুটি বস্তিতে অভিযান পরিচালনা করেছি। অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য, দেশীয় অস্ত্র ও তিনটি হাতবোমা জব্দ করা হয়েছে। পরে তাঁদের টঙ্গী পূর্ব ও পশ্চিম থানায় হস্তান্তর করা হয়। শুক্রবার দুপুরে মামলা শেষে আটক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হবে।’
বগুড়ার টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সামনে অগ্নিকাণ্ডে দুটি ফার্মেসি ও একটি রেস্টুরেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসায়ীরা। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে হাসপাতালের সামনে একটি ওষুধের দোকান থেকে ধোঁয়া...১ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট এলাকায় কিষানহাটে সেনাবাহিনী পরিচয়ে চাঁদাবাজি করার সময় হাতেনাতে মো. আরিফ শেখ (৩৯) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। পরে তাঁকে কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তরের পর বিশেষ আইনে প্রতারণামূলক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে তল্লাশি চলাকালে এক পুলিশ সদস্যকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে লিয়ন (২৮) নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে পৌর এলাকার পাগলপাড়া বাজার এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুর এখন এক উত্তপ্ত জনপদ। র্যাব কর্মকর্তা নায়েব সুবেদার মোতালেব হোসেন ভূঁইয়া হত্যা মামলার প্রধান আসামি মোহাম্মদ ইয়াসিন প্রকাশ্যেই প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ‘ঝামেলা করলে বড় ধরনের পাবলিক বিস্ফোরণ ঘটবে।’ সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ২৯ মিনিটের...১ ঘণ্টা আগে