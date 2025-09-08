Ajker Patrika
> সারা দেশ

গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের দেড় ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ২১
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের কলম্বিয়া মোড়ে আজ সকালে অবরোধ করে শ্রমিকরা। পরে পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানাধীন কলম্বিয়া এলাকায় দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকালে এই অবরোধের কারণে সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়, যা প্রায় দেড় ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন দূরদূরান্তের যাত্রীরা। পরে পুলিশ আন্দোলনকারী শ্রমিকদের সরিয়ে দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

আলিফ ক্যাজুয়াল লিমিটেড নামের ওই কারখানার প্রায় ৮০০ শ্রমিক গত জুলাই ও আগস্ট মাসের বেতন পাননি। শ্রমিকেরা তাঁদের বকেয়া বেতন চাইলে কারখানা কর্তৃপক্ষ কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ না দিয়ে টালবাহানা করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রমিকেরা সকাল ৮টায় কলম্বিয়া মোড়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করেন।

খবর পেয়ে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) বাসন থানা ও শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। প্রথমে তারা শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। পরে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পুলিশ লাঠিপেটা করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

আন্দোলনকারী শ্রমিকেরা জানান, বেতন না পাওয়ায় তাঁদের সংসার চালাতে কষ্ট হচ্ছে। তাঁরা অভিযোগ করেন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশ লাঠিপেটা করে এবং এতে বেশ কয়েকজন শ্রমিক আহত হন।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের বাসন অঞ্চলের পরিদর্শক ফারুকুল আলম বলেন, মালিকপক্ষ বেতন পরিশোধ না করে গত ২৮ আগস্ট থেকে বিভিন্ন ধাপে কারখানা বন্ধ রেখেছে। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ তৈরি হয়। শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণে কিছু সময়ের জন্য মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। তবে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।

এ বিষয়ে আলিফ ক্যাজুয়াল লিমিটেড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

গাজীপুরঅবরোধঢাকা বিভাগবেতনজেলার খবরমহাসড়ক
