গাজীপুরে ট্রেনের ধাক্কায় ডাম্পট্রাকের চালক ও সহকারী নিহত

গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুরে ঢাকাগামী পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ডাম্পট্রাকের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে গাজীপুরের আক্কাস মার্কেট এলাকায় অরক্ষিত রেলক্রসিংয়ে ডাম্পট্রাকটিকে ধাক্কা দেয় ট্রেনটি। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনের স্টেশন মাস্টার মাহমুদুল হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহতরা হলেন—ঢাকার উত্তরার কামাড়পাড়া পশ্চিম থানার আব্দুল্লাহপুর এলাকার শাহ আলমের ছেলে বাবুল খান (৫৫) ও ট্রাকের চালক মানিকগঞ্জের ঘিওর থানার পয়লা পূর্বপাড়া এলাকার কুরমান আলীর ছেলে উজ্জ্বল হোসেন (৩৭)।
স্টেশন মাস্টার জানান, গতকাল রাত ১০টার পরে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি দক্ষিণখান আক্কাস মার্কেট এলাকায় একটি অরক্ষিত রেল ক্রসিং অতিক্রমকালে একটি ডাম্পট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ওই ট্রাকের চালক ও হেলপারের মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ওই ট্রাকে করে মাটি বহন করা হতো। পরে পুলিশ লাশ দুটি উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।
