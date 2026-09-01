Ajker Patrika
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গাজীপুর

কালীগঞ্জে মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি 
কালীগঞ্জে মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের কালীগঞ্জ পৌরসভার দেওপাড়া এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে ৪০ বছর বয়সী এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে টঙ্গী-ভৈরব রেলপথের ঘোড়াশাল রেলসেতুর পশ্চিম পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওই ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় ওই ব্যক্তি রেললাইন দিয়ে ঘোড়াশাল সেতুর দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এ সময় চট্টগ্রামগামী একটি মালবাহী

ট্রেন পেছন থেকে তাঁকে সজোরে ধাক্কা দেয় এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তির পরনে ছিল টিয়া রঙের হাফ হাতা গেঞ্জি ও নীল-সাদা-লাল রঙের লুঙ্গি।

নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) দিলীপ চন্দ্র সরকার বিকেলে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। পাশাপাশি নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তের জন্য আশপাশের থানাগুলোতে বার্তা পাঠানো হয়েছে এবং এ ঘটনায় পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

গাজীপুরনিহতট্রেনকালীগঞ্জ (গাজীপুর)জেলার খবর
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