Ajker Patrika
গাজীপুর

টঙ্গীতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে যুবক দগ্ধ

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
টঙ্গীতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে যুবক দগ্ধ
গাজীপুরের টঙ্গীতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে মিজানুর রহমান (১৮) নামে এক যুবক দগ্ধ হয়েছেন। শনিবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে টঙ্গীর দত্তপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মিজানুর ওই বাড়িটিতে একজন নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কাজ করতেন।

তবে ওই যুবকের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।‎

জানা গেছে, শনিবার ভোরে ওই যুবক সেহরির রান্না করতে গেলে হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনার পর আশপাশের লোকজন দগ্ধ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে সেখানে তাঁদের অবস্থার অবনতি হলে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়।

টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাফিয়া শারমিন বলেন, ‘দগ্ধ ওই যুবকের শরীরের ৭০ শতাংশ পুড়ে গেছে। তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছি।’‎

বিষয়:

গাজীপুরটঙ্গীঢাকা বিভাগসিলিন্ডার বিস্ফোরণজেলার খবর
অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন, কয়েকজন চিকিৎসক অনুপস্থিত

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

ইরান যুদ্ধে হুতিদের নীরবতা কি তুমুল ঝড়ের পূর্বাভাস

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

