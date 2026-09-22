Ajker Patrika
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গাজীপুর

গাজীপুরে রেললাইনে নারী-পুরুষের মরদেহ উদ্ধার

গাজীপুর (শ্রীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরে রেললাইনে নারী-পুরুষের মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের জয়দেবপুর ও কালিয়াকৈরে রেললাইনের পাশ থেকে এক পুরুষ ও এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকালে আলাদা স্থান থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়।

জয়দেবপুর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. ফারুক হোসেন বলেন, জয়দেবপুর রেল জংশনের আউটার সিগন্যাল এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ রেললাইনের পাশে এক ব্যক্তির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে তাঁরা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

তিনি বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

অপর দিকে, কালিয়াকৈর পৌরসভার পাকার মাথা এলাকায় ভোরে রেললাইন দিয়ে হাঁটার সময় ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতপরিচয় এক নারী নিহত হয়েছেন। তাঁরও বিস্তারিত পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

বিষয়:

গাজীপুরঢাকা বিভাগকালিয়াকৈরমরদেহ
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