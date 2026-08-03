সুন্দরগঞ্জে নিষিদ্ধ পিরানহা মাছ জব্দ করে এতিমখানায় বিতরণ

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ পিরানহা মাছ জব্দ করেছে উপজেলা মৎস্য বিভাগ। পরে সেগুলো এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ৯টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সুন্দরগঞ্জ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাধব রায়।
মৎস্য কর্মকর্তা মাধব রায় বলেন, ‘গতকাল রাতে উপজেলার বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের কাঠগড়া বাজারে অভিযান পরিচালনা করি। এ সময় নিষিদ্ধ ২২টি পিরানহা মাছ জব্দ করা হয়। পরে সেগুলো উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) উপস্থিতিতে স্থানীয় দুটি এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে। এ সময় বামনডাঙ্গা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের সদস্যরা সহযোগিতা করেন।’
মাধব রায় আরও বলেন, দেশীয় জলজ জীববৈচিত্র্য ও মৎস্যসম্পদ রক্ষায় নিষিদ্ধ পিরানহা মাছের চাষ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিপণনের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।
রাজধানীর দক্ষিণখানের ফায়দাবাদ এলাকার জামতলা গলিতে দন্তচিকিৎসক সারাহ রোকসানা পিনু হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার স্বামী সোহেল রানাকে দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলাম জুনাঈদ তাঁকে রিমান্ডে নেওয়ার এই নির্দেশ দেন।৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে প্রবেশের সময় স্টিয়ারিংয়ে কারিগরি ত্রুটির কারণে কনটেইনারবাহী জাহাজ এমভি সিএনসি ইউরেনাস ২ নম্বর রেড বয়ায় ধাক্কা দিয়ে রিটেইনিং ওয়ালে আটকে গেছে। সোমবার দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে ঘটে যাওয়া এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। জাহাজটি সরাতে উদ্ধার অভিযান চলছে।১২ মিনিট আগে
বান্দরবানে স্বাস্থ্য বিভাগের অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম, চিকিৎসা উপকরণের অপ্রতুলতা ও হামে আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। সোমবার সকালে প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি বন্ধ, স্বাস্থ্যসেবা আধুনিকায়ন এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের দাবি জানানো হয়।১৫ মিনিট আগে
সরকারি স্বাস্থ্যসেবা নিরবচ্ছিন্ন ও কার্যকর রাখার লক্ষ্যে পিরোজপুর জেলায় কর্মঘণ্টা চলাকালীন সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে পিরোজপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়। আজ সোমবার পিরোজপুরের সিভিল সার্জন ডা. মো. মতিউর রহমান স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা জারি করা হয়।৩০ মিনিট আগে