Ajker Patrika
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গাইবান্ধা

হাঁসের পেছনে ছুটতে গিয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
হাঁসের পেছনে ছুটতে গিয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে পুকুরের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরের দিকে উপজেলার শাখাহার ইউনিয়নের দশনাল পশ্চিমপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। থানার উপপরিদর্শক (তদন্ত) কর্মকর্তা শিবলী কায়েছ মীর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মৃতরা হলো দশনাল গ্রামের ফরহাদ মিয়ার মেয়ে মীম আক্তার (৫) ও টাঙ্গাইল জেলার কবির হোসেনের মেয়ে আফরিন আক্তার (৪)।

স্থানীয়রা জানান, শিশু আফরিন আক্তার সম্প্রতি দশনাল গ্রামে নানাবাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। আজ দুপুর একটার দিকে আফরিন ও তার মামাতো বোন মীম বাড়ির উঠানে করছিল। হঠাৎ হাঁসের পেছনে ছুটতে গিয়ে তারা পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায়। কিছু সময় পর বাড়ির লোকজন শিশু দুটিকে পুকুর থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাদের মৃত্যু হয়।

শাখাহার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য লাইজু আহমেদ বলেন, শিশুদের বিষয়ে পরিবারের লোকজনের আরও সচেতন থাকা দরকার।

বিষয়:

গাইবান্ধামৃত্যুরংপুর বিভাগগোবিন্দগঞ্জ
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