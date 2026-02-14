Ajker Patrika
গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় কুড়ালের কোপে যুবক নিহত

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধায় কুড়ালের কোপে যুবক নিহত
স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধা সদর উপজেলায় কুড়ালের কোপে অমিতাভ চন্দ্র রায় (৩৭) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সদর উপজেলার বল্লমঝাড় ইউনিয়নের খামার বল্লমঝাড় গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত অমিতাভ ওই গ্রামের মৃত নিরাঞ্জন চন্দ্র রায়ের ছেলে। তিনি পেশায় গাইবান্ধা জজকোর্টের মুহুরি ছিলেন।

নিহত ব্যক্তির ভাই সুধন চন্দ্র রায় বলেন, অমিতাভ স্থানীয় বাজার থেকে ফিরে বাড়িতে ঢোকার সময় কে বা কারা তাঁর মাথায় কুড়াল দিয়ে আঘাত করেন। কুড়ালটি মাথায় গাঁথানো অবস্থায় অমিতাভ বাসায় ঢুকে পড়েন। তাঁর মাথা থেকে কুড়ালটি টেনে বের করে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে গাইবান্ধা জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। সুধন চন্দ্র আরও বলেন, অমিতাভের সঙ্গে প্রতিবেশী নরেশ চন্দ্র রায়ের দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে সদর থানাসহ বিভিন্ন জায়গায় বিচার-সালিস হয়েছে। সুধন চন্দ্র অভিযোগ করেন, নরেশ প্রায় সময় তাঁর ভাইকে হত্যার হুমকি দিতেন। নরেশ বা তাঁর লোকজন তাঁর ভাইকে হত্যা করে থাকতে পারে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে নরেশ চন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি।

গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, লাশ সদর থানায় নেওয়া হয়েছে। তবে কারা কী কারণে যুবককে হত্যা করেছে, তা এখনো জানা যায়নি।

বিষয়:

গাইবান্ধানিহতরংপুর বিভাগযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সর্বকনিষ্ঠ নির্বাচিত এমপি হলেন পুতুল

সর্বকনিষ্ঠ নির্বাচিত এমপি হলেন পুতুল

ধানের শীষের নির্বাচন করায় আ.লীগ কর্মীর বাড়ি ও বিএনপি অফিসে হামলা

ধানের শীষের নির্বাচন করায় আ.লীগ কর্মীর বাড়ি ও বিএনপি অফিসে হামলা

তারকা ফুটবলার আমিনুলকে চমক দেখানো কে এই আব্দুল বাতেন

তারকা ফুটবলার আমিনুলকে চমক দেখানো কে এই আব্দুল বাতেন

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

সম্পর্কিত

গাইবান্ধায় কুড়ালের কোপে যুবক নিহত

গাইবান্ধায় কুড়ালের কোপে যুবক নিহত

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ককটেল বিস্ফোরণে নিহত ২

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ককটেল বিস্ফোরণে নিহত ২

চট্টগ্রাম-১৪ আসনে ভোটে কারচুপির অভিযোগ অলি আহমদের

চট্টগ্রাম-১৪ আসনে ভোটে কারচুপির অভিযোগ অলি আহমদের

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: বিএনপির নিরঙ্কুশ জয়ে উচ্ছ্বসিত বগুড়াবাসী

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: বিএনপির নিরঙ্কুশ জয়ে উচ্ছ্বসিত বগুড়াবাসী