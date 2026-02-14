Ajker Patrika
রংপুর

রংপুর-৫ আসন: জামানত হারালেন ৮ প্রার্থী

মিঠাপুকুর (রংপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১: ৩২
রংপুর-৫ আসন: জামানত হারালেন ৮ প্রার্থী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-৫ আসনে জামানত হারালেন আট প্রার্থী। সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন নাগরিক ঐক্যের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোফাখখারুল ইসলাম নবাব। তিনি ১৫২টি কেন্দ্রে ৮৬ ভোট পেয়েছেন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর) আসনে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জামানত হারানো প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মেজর মুকিত আল মাহমুদ। তিনি পেয়েছেন ২৫৭ ভোট। মোফাখখারুল ইসলাম নবাব পেয়েছেন ৮৬ ভোট। কমিউনিস্ট পার্টির আবু হেলাল পেয়েছেন ৪৯৫ ভোট। এবি পার্টির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বাছেত মারজান পেয়েছেন ৩৫৩ ভোট। বাসদের বাবুল আক্তার পেয়েছেন ৩৫২ ভোট। বাংলাদেশ কংগ্রেসের মাহবুবুর রহমান পেয়েছেন ১৩০ ভোট। জাতীয় পার্টির এস এম ফখর উজ জামান জাহাঙ্গীর পেয়েছেন ১৬ হাজার ৪৯০ ভোট। ইসলামী আন্দোলনের গোলজার হোসেন পেয়েছেন ২ হাজার ৩৯৪ ভোট।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ এনামুল আহসান স্বাক্ষরিত ফলাফল শিট অনুযায়ী এই আসনে বৈধ ভোট ৩ লাখ ১২ হাজার ৮৪। নির্বাচন নীতিমালা অনুযায়ী মোট পোল ভোটের ৮ ভাগের ১ ভাগ ভোট না পেলে জামানত বাতিল হয়ে যায়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন সহকারী জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আব্দুল হান্নান।

বিষয়:

রংপুর জেলামিঠাপুকুররংপুররংপুর বিভাগপ্রার্থী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ককটেল বিস্ফোরণে নিহত ২

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ককটেল বিস্ফোরণে নিহত ২

নির্বাচিত ২৯৭ সংসদ সদস্য ও গণভোটের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ

নির্বাচিত ২৯৭ সংসদ সদস্য ও গণভোটের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ

ছয়জন এমপি পেয়েও শঙ্কায় এনসিপি

ছয়জন এমপি পেয়েও শঙ্কায় এনসিপি

নতুন-পুরোনোতে হবে মন্ত্রিসভা

নতুন-পুরোনোতে হবে মন্ত্রিসভা

সম্পর্কিত

জামালপুর-২: জামানত হারালেন দুই প্রার্থী

জামালপুর-২: জামানত হারালেন দুই প্রার্থী

ভোটের ছুটি শেষে ঢাকায় ফিরছে মানুষ

ভোটের ছুটি শেষে ঢাকায় ফিরছে মানুষ

সিলেট বিভাগে সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন মুজিবুর

সিলেট বিভাগে সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন মুজিবুর

রংপুর-৫ আসন: জামানত হারালেন ৮ প্রার্থী

রংপুর-৫ আসন: জামানত হারালেন ৮ প্রার্থী