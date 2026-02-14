Ajker Patrika
ঢাকা

ভোটের ছুটি শেষে ঢাকায় ফিরছে মানুষ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২: ৫২
ভোটের ছুটি শেষে ঢাকায় ফিরছে মানুষ
রেলপথ ও সড়কপথ ঢাকামুখী যাত্রীদের চাপ বাড়তে শুরু করেছে সকাল থেকেই। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ঘোষিত ছুটি শেষ হচ্ছে। আগামীকাল রোববার থেকে খুলছে সব সরকারি-বেসরকারি অফিস। আজ শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) ছুটির শেষ দিনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজধানীতে ফিরছেন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। রেলপথ ও সড়কপথে ঢাকামুখী যাত্রীদের চাপ বাড়তে শুরু করেছে সকাল থেকেই।

রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশনে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ভোর থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে একের পর এক যাত্রীবোঝাই ট্রেন ঢাকায় পৌঁছেছে। অধিকাংশ ট্রেন নির্ধারিত সময়েই এসেছে। ঢাকায় ফেরার ট্রেনগুলোতে যাত্রী উপস্থিতি ছিল বেশি। তবে ঢাকা থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনগুলোতে তেমন চাপ লক্ষ করা যায়নি।

কমলাপুর রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার মো. আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সকাল থেকে সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। ঢাকার বাইরে থেকে আসা বেশির ভাগ ট্রেনেই যাত্রীপূর্ণ ছিল।’ দুপুরের পর থেকে ঢাকায় ফেরার চাপ আরও বাড়বে এবং তা রোববার সকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে বলে ধারণা তাঁর।

সড়কপথেও একই চিত্র দেখা গেছে। গাবতলী ও সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে যাত্রীবোঝাই বাস ঢুকছে। বিভিন্ন পরিবহনের কাউন্টার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, ঢাকামুখী যাত্রীদের চাপ বেড়েছে।

শ্যামলী এন আর ট্রাভেলসের জেনারেল ম্যানেজার জীবন চক্রবর্তী আজকের পত্রিকাকে বলেন, আন্তনগর রুটে চলাচলকারী বাসগুলোর অধিকাংশ টিকিট আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। ফলে আজ সারা দিন এবং রোববার সকাল পর্যন্ত যাত্রীদের চাপ অব্যাহত থাকতে পারে।

রেলপথ ও সড়কপথ ঢাকামুখী যাত্রীদের চাপ বাড়তে শুরু করেছে সকাল থেকেই। ছবি: আজকের পত্রিকা
রেলপথ ও সড়কপথ ঢাকামুখী যাত্রীদের চাপ বাড়তে শুরু করেছে সকাল থেকেই। ছবি: আজকের পত্রিকা

জীবন চক্রবর্তী আরও বলেন, ‘ছুটির শুরুতে যাত্রীরা গন্তব্যে যেতে গিয়ে যানজটে ভোগান্তিতে পড়েছিলেন। ফেরার পথে পরিস্থিতি কী হবে, তা এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।’

এদিকে দক্ষিণাঞ্চল থেকেও লঞ্চে করে ঢাকামুখী যাত্রী বাড়ছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, আজ ও আগামীকাল নৌপথেও যাত্রীচাপ থাকবে।

এদিকে আজ ছুটি থাকায় রাজধানীতে যানবাহন ও মানুষের চলাচল তুলনামূলকভাবে কম। তবে রোববার থেকে অফিস-আদালত খুললে ব্যস্ত নগরী আবারও স্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্যে ফিরবে।

নির্বাচন উপলক্ষে আরোপিত যানবাহন চলাচলের বিধিনিষেধও আজ থেকে পুরোপুরি তুলে নেওয়া হয়েছে। গণপরিবহন স্বাভাবিকভাবে চলাচল করছে। মোটরসাইকেল চলাচলেও আর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

বিষয়:

রেলপথঢাকা বিভাগনির্বাচনভোটগণভোট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ককটেল বিস্ফোরণে নিহত ২

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ককটেল বিস্ফোরণে নিহত ২

নির্বাচিত ২৯৭ সংসদ সদস্য ও গণভোটের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ

নির্বাচিত ২৯৭ সংসদ সদস্য ও গণভোটের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ

ছয়জন এমপি পেয়েও শঙ্কায় এনসিপি

ছয়জন এমপি পেয়েও শঙ্কায় এনসিপি

নতুন-পুরোনোতে হবে মন্ত্রিসভা

নতুন-পুরোনোতে হবে মন্ত্রিসভা

সম্পর্কিত

জামালপুর-২: জামানত হারালেন দুই প্রার্থী

জামালপুর-২: জামানত হারালেন দুই প্রার্থী

ভোটের ছুটি শেষে ঢাকায় ফিরছে মানুষ

ভোটের ছুটি শেষে ঢাকায় ফিরছে মানুষ

সিলেট বিভাগে সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন মুজিবুর

সিলেট বিভাগে সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন মুজিবুর

রংপুর-৫ আসন: জামানত হারালেন ৮ প্রার্থী

রংপুর-৫ আসন: জামানত হারালেন ৮ প্রার্থী