Ajker Patrika
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কুমিল্লা

চৌদ্দগ্রামে বিদেশি সিগারেট তৈরির মেশিনসহ ৯ জন গ্রেপ্তার

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৫৮
চৌদ্দগ্রামে বিদেশি সিগারেট তৈরির মেশিনসহ ৯ জন গ্রেপ্তার

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বাতিসা ইউনিয়নে একটি অবৈধ ডিপোতে অভিযান চালিয়ে বিদেশি ব্র্যান্ডের নকল সিগারেট তৈরির একটি মেশিনসহ ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে নাঙ্গলকোট থানা-পুলিশ। এ সময় ৬ কার্টন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নকল সিগারেট জব্দ করা হয়। আজ মঙ্গলবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন নাঙ্গলকোট থানার উপপরিদর্শক গণেশ চন্দ্র দাস।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৪ আগস্ট নাঙ্গলকোট উপজেলার পেরিয়া ইউনিয়নের আশারকোটা গ্রামে সেনাবাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ অভিযানে একটি সিগারেট তৈরির মেশিন জব্দ করা হয়। অভিযানের সময় কাউকে গ্রেপ্তার করা না যাওয়ায় মেশিনটি পেরিয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আলমগীর হোসেনের জিম্মায় রাখা হয়।

জব্দের পর ৫ আগস্ট মেশিনটি চুরি হয়ে যায়। এ ঘটনায় ইউপি সদস্য আলমগীর হোসেন বাদী হয়ে ৬ আগস্ট অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নাঙ্গলকোট থানায় মামলা করেন। মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব পান উপপরিদর্শক গণেশ চন্দ্র দাস।

তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ বিকেলে নাঙ্গলকোট থানা-পুলিশ চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বাতিসা ইউনিয়নের গোবিন্দ মানিক্য দিঘি সংলগ্ন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশের একটি অবৈধ ডিপোতে অভিযান চালায়। অভিযানকালে চোরাই মেশিনটি দিয়ে নকল বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেট তৈরির সময় ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

তবে ডিপোর মালিক সাদ্দাম হোসেন দাবি করেন, মেশিনটি চোরাই নয়। তিনি মেশিনটি চট্টগ্রাম থেকে কিনে এনেছেন।

তদন্তের স্বার্থে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন উপপরিদর্শক গণেশ চন্দ্র দাস।

বিষয়:

কুমিল্লাসিগারেটচট্টগ্রাম বিভাগচৌদ্দগ্রাম
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