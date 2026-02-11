গাইবান্ধায় নির্বাচনী সরঞ্জামসহ পিকআপ ভ্যান খাদে, আহত ৩

গাইবান্ধা সদর উপজেলা থেকে নির্বাচনী সরঞ্জাম কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি পিকআপ ভ্যান খাদে পড়ে গেছে। এ সময় পিকআপে থাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তিনজন আনসার সদস্য আহত হয়েছেন। আহত আনসার সদস্যরা হলেন সেফালি বেগম, আরিফ মিয়া ও মাসুদা বেগম।
বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে সদর উপজেলার ঘাগোয়া ইউনিয়নের সোলাগাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানায়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ একটি পিকআপ ভ্যান হাসেম বাজার থেকে রুপার বাজারের দিকে যাচ্ছিল। সোলাগাড়ি এলাকায় পৌঁছালে পিকআপ ভ্যানের সামনের চাকা পাংচার হয়। পরে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে একটি পানিশূন্য খাদে পড়ে যায়। পরে আশপাশের লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে তিনজনকে স্থানীয় বাজারে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও গাইবান্ধা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাইলাতুল হোসেন। তিনি মোবাইল ফোনে বলেন, বড় কোনো ক্ষতি হয়নি। ব্যালট বাক্সসহ নির্বাচনী সরঞ্জাম সুরক্ষিত রয়েছে। নির্বাচনী সামগ্রী সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছানো হয়েছে।
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় রতন শুভকর (৩০) নামের এক চা-শ্রমিকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের চম্পারাই চা-বাগান ফ্যাক্টরির ১ নম্বর সেকশন এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।১৭ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই) আসনে ভোটকেন্দ্রের সরঞ্জাম নিতে এসে এক প্রিসাইডিং কর্মকর্তা অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। তাঁর নাম বরুণ কান্তি সাহা। আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মিরসরাই উপজেলা পরিষদের সম্মেলনকক্ষে এ ঘটনা ঘটে। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।১৮ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি জোটের মনোনীত সিলেট-৪ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, ‘বোরকা নিয়ে আমার বক্তব্য ভুলভাবে উপস্থাপন করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। মূল বক্তব্য উপস্থাপন না করে আংশিক উপস্থাপন করে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।’২৫ মিনিট আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পরিষদ মার্কেটসংলগ্ন রেলগেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২৮ মিনিট আগে