গাইবান্ধায় ডিবির অভিযানে যুবলীগ ও ছাত্রলীগের দুই নেতা গ্রেপ্তার

গাইবান্ধায় বিশেষ অভিযানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করছে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ রোববার বিকেলে গাইবান্ধা ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মোত্তালিব হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করছেন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন জেলা যুবলীগের সহসভাপতি সঞ্জীব বিশ্বাস বুড়ু এবং জেলা ছাত্রলীগের উপপরিবেশবিষয়ক সম্পাদক মো. রানা মিয়া।
ডিবি পুলিশ জানায়, নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অনলাইন ও অফলাইনে সুসংগঠিত হয়ে দেশে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মোবাইল ফোনে গ্রুপের মাধ্যমে নেতা-কর্মীরা নিষিদ্ধ সংগঠন নিয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছেন। বেশ কয়েকজন সাংবাদিকও এই গ্রুপের সদস্য রয়েছেন। তাঁরা সাংবাদিকতার আড়ালে মাঠ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেশে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করছেন।
গাইবান্ধা ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মোত্তালিব হোসেন বলেন, ‘গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের ফোনে অনেক ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে। তাঁদের জিজ্ঞাসা চলছে। সেগুলো নিয়ে কাজ চলছে। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আবারও অভিযান চালানো হবে।’
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