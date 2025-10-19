ভিডিও কলে ‘বিয়ে’: দেশে ফিরে দেখেন আরেকজনের স্ত্রী, অতঃপর কারাগারে

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
‘বিগো লাইভ’ অ্যাপে পরিচয়, সেখান থেকে প্রেম এবং ভিডিও কলে বিয়ে। প্রেমিকার কথায় বিদেশে বসেই কেনেন জমি, বানান বাড়ি ও গরুর ফার্ম। অতঃপর জানতে পারেন, সেই প্রেমিকা বিবাহিত।
দেশে ফিরে দেখা করতে গেলে তাঁকে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় গত শুক্রবার ভুক্তভোগীর করা মামলায় তিনজনকে গ্রেপ্তারের পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। তাঁরা হলেন প্রেমিকা সুরাইয়া আক্তার মৌ, তাঁর স্বামী দিপু রানা ও দিপুর ছোট ভাই নয়ন।
ঘটনাটি ঘটে গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার কচুয়ায় এলাকায়।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, কক্সবাজারের রামু উপজেলার কাইম্যারঘোনা এলাকার মৃত গোলাম কবিরের ছেলে শাফিউল হক (৩৫) দীর্ঘ ২১ বছর ধরে সৌদি আরবে কর্মরত। ২০২০ সালে ‘বিগো লাইভ’ অ্যাপের মাধ্যমে গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার কচুয়া এলাকার সুরাইয়া আক্তার মৌয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং একপর্যায়ে ভিডিও কলে বিয়ে করেন তাঁরা।
প্রবাসে অবস্থানকালে প্রেমিকার পরামর্শে শাফিউল প্রেমিকার নামে ৬ শতাংশ জমি কেনেন। সেখানে তিনি একটি ঘর ও গরুর ফার্ম নির্মাণ করেন। তাঁর অভিযোগ, বিদেশ থেকে প্রেমিকার কাছে প্রায় ৫০ লাখ টাকা পাঠান তিনি।
কিন্তু এক বছর আগে তিনি জানতে পারেন, সুরাইয়া আক্তার মৌ ইতিমধ্যে বিবাহিত এবং তাঁর স্বামীর নাম দিপু রানা। এর পর থেকেই তাঁদের সম্পর্কে ফাটল দেখা দেয়। গত ১০ আগস্ট দেশে ফিরে শাফিউল বিষয়টি মীমাংসার জন্য দেখা করতে গেলে মৌ তাঁকে বাড়িতে ডেকে নেন। এ সময় মৌ, তাঁর স্বামী দিপু রানা ও ভাই নয়ন উপস্থিত ছিলেন।
একপর্যায়ে মৌ তাঁকে শরবত খেতে দেন। শরবত খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে অচেতন হয়ে পড়েন তিনি। পরে স্থানীয়রা উপজেলার মানিকগঞ্জ বাজার এলাকার একটি মুরগির ফার্মের পাশে অচেতন অবস্থায় শাফিউলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করান। জ্ঞান ফিরে তিনি জানতে পারেন, শরবতে বিষ মিশিয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল।
এ বিষয়ে সাঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাদশা আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার পর তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
