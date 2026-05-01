সুন্দরগঞ্জে তিন মোটরসাইকেলসহ চোর চক্রের দুই সদস্য গ্রেপ্তার

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে তিনটি মোটরসাইকেলসহ চোর চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার চণ্ডীপুর ইউনিয়নের সীচা মণ্ডলপাড়া গ্রামের মো. হবিবর রহমানের ছেলে ছামিউল হক এবং সীচা ব্যাপারীপাড়া গ্রামের মৃত খয়বর হোসেন ব্যাপারীর ছেলে মো. কালাম মিয়া।
শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মোহাম্মদ আমানুল্লাহ। তিনি জানান, এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে চণ্ডীপুর ইউনিয়নের সীচা ও পাঁচপীর এলাকা থেকে তাঁদের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন কঞ্চিবাড়ি পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ মো. সেলিম রেজা।
ওসি বলেন, অভিযানে একটি অ্যাপাচি আরটিআর, একটি বাজাজ ডিসকভার ১২৫ ও একটি বাজাজ প্লাটিনা মোটরসাইকেলসহ মোট তিনটি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।
