Ajker Patrika
> সারা দেশ
> গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় ঘাঘট নদ থেকে স্কুলশিক্ষিকার লাশ উদ্ধার

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
তাসমিন আরা নাজ। ছবি: সংগৃহীত
তাসমিন আরা নাজ। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধা সদর উপজেলার ঘাঘট নদ থেকে তাসমিন আরা নাজ (৪৩) নামের এক স্কুলশিক্ষকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সদর থানা-পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে।

মৃত তাসমিন আরা নাজ গাইবান্ধা সদর উপজেলার পূর্ব কোমর নই মিয়াপাড়া এলাকার নাজির হোসেনের মেয়ে। তিনি গাইবান্ধা এন এইচ মডার্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে অবিবাহিত ছিলেন তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ ভোরে বাড়ি থেকে বের হন তাসমিন। দুপুরের দিকে নদে ভাসমান অবস্থায় লাশ দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।

এদিকে ঘটনাস্থলে থাকা সদর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) আবু ইকবাল পাশা বলেন, ‘আমরা ঘাঘট নদ থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছি। মৃত নারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। বিস্তারিত বিষয়গুলো তদন্ত ও ময়নাতদন্ত শেষে জানা যাবে।’

গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর ইসলাম তালুকদার বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। মরদেহ উদ্ধারের পর আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

উদ্ধারগাইবান্ধাশিক্ষকপুলিশজেলার খবররংপুর বিভাগলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তাকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বদলি

৯ পুলিশ পরিদর্শক বাধ্যতামূলক অবসরে

গণবিক্ষোভ আতঙ্কে মোদি সরকার, ১৯৭৪-পরবর্তী সব আন্দোলন নিয়ে গবেষণার নির্দেশ

হতাশায় শেষ হচ্ছে ইলিশের মৌসুম, আসছে নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

সম্পর্কিত

কুয়াকাটায় চর থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

কুয়াকাটায় চর থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

৩৯ বছর আগে নিখোঁজ রেহেনা এখন পাকিস্তানে, ফিরতে চান দেশে

৩৯ বছর আগে নিখোঁজ রেহেনা এখন পাকিস্তানে, ফিরতে চান দেশে

নান্দাইলে বিলে ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

নান্দাইলে বিলে ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

নিজের বিচারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি কলেজশিক্ষকের

নিজের বিচারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি কলেজশিক্ষকের