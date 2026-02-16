যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে ৪০ জন আহত

ফরিদপুরের নগরকান্দায় একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জনকে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে। আহত একজনের অবস্থা গুরুতর। তবে প্রাথমিকভাবে তাঁদের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।
আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১টার দিকে উপজেলার জোয়ারকান্দি এলাকায় ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানিয়েছে, বরিশাল থেকে যশোরগামী চাকলাদার পরিবহনের একটি বাস জোয়ারকান্দি এলাকায় পৌঁছালে একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে (ইজিবাইক) সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়।
আহত একাধিক যাত্রীর ভাষ্য, বাসটিতে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে প্রায় ৮০ কিলোমিটার গতিতে ছুটে যাচ্ছিল। এ সময় যাত্রীরা চালককে গতি কমানোর জন্যও অনুরোধ করেন। তা তোয়াক্কা না করে অপর একটি গাড়িকে ওভারটেকিং করার সময় সামনেই ইজিবাইকটি চলে আসে। এ সময় সাইড দিতে গিয়ে বাসটি পাশের খাদে উল্টে পড়ে যায়।
ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বিল্লাল হোসেন জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতির কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
গত শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সিংড়ার ছাতারদীঘি ইউনিয়নের কালীগঞ্জ বাজারে যুবদল নেতা শামীমের নেতৃত্বে কয়েকজন যুবক আলতাব হোসেন আকন্দের ওপর হামলা করেন। এ সময় দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা দিয়ে তাঁকে মারধর করা হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ১৮ মিনিট আগে
ফুটপাত রেখে সড়কে হাঁটছেন কেন, এমন প্রশ্ন করা হলে পথচারী দবির হোসেন বলেন, ‘ফুটপাত দিয়ে কীভাবে হাঁটব? দোকানের জন্য কি আর সে উপায় আছে? বাধ্য হয়ে ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চলাচলের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হয়।’৩৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে এক নারীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। গতকাল রোববার রাতের কোনো এক সময়ে উপজেলার দোহাজারী জামিজুরী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে চন্দনাইশ থানার পুলিশ আজ সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।৩৭ মিনিট আগে
স্থানীয় বাসিন্দা রুহুল আমিন, কাউসার হোসাইন, জহিরুল ইসলামসহ কয়েকজন জানান, রমজান এলেই অনেক ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেন। সেখানে ছোট ব্যবসায়ী হয়েও শাহআলম রোজাদারদের কথা ভেবে উদারতা দেখিয়েছেন। আগে তিনি দুই বছর ক্রয়মূল্যের সঙ্গে মাত্র এক টাকা লাভে পণ্য বিক্রি করতেন। গত বছর থেকে রমজান১ ঘণ্টা আগে