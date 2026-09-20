ফরিদপুরের কালীবাড়ী মন্দিরে স্বর্ণালংকারসহ ৮ মূর্তি চুরি

ফরিদপুর শহরের নিলটুলীর শতবর্ষ পুরোনো কালীবাড়ী মন্দিরের তালা ভেঙে কষ্টিপাথরের কালীমূর্তিসহ আটটি মূর্তি এবং প্রায় ১০ ভরি স্বর্ণালংকার চুরির অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। আজ রোববার সকালে পুলিশ ও সিআইডির একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
মন্দিরের সেবায়েত দেব প্রসাদ চক্রবর্তী জানান, শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে পূজা-অর্চনা শেষে মন্দিরে তালা লাগিয়ে বাসায় যান তিনি। আজ সকালে পূজা দিতে এসে দেখেন, মন্দিরের গেটের সব তালা ভাঙা এবং দরজা খোলা।
দেব প্রসাদ চক্রবর্তী বলেন, মন্দিরে ঢুকে তিনি কষ্টিপাথরের কালীমূর্তির স্থানটি ফাঁকা দেখতে পান। দেখেন পিতলের তৈরি গণেশ, নারায়ণ ও লক্ষ্মী এবং রুপার তৈরি মনসা, বিষ্ণু, গোপাল ও শিবলিঙ্গে প্যাঁচানো সাপের মূর্তিও গায়েব।
মূর্তিগুলোর গায়ে থাকা প্রায় ১০ ভরি স্বর্ণালংকারও চুরি হয়েছে বলে জানান দেব প্রসাদ চক্রবর্তী। রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা এসব চুরি করে নিয়ে যায় বলে তাঁর ধারণা।
ঘটনায় মন্দির কমিটির সভাপতি কুশল চক্রবর্তী কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দিয়েছেন।
খবর পেয়ে পুলিশ সুপার শাহরিয়ার মোহাম্মদ মিয়াজী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আজমীর হোসেন, কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুল হাসান ও সিআইডির একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।
কোতোয়ালি থানার ওসি মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘মন্দিরের মূর্তি চুরির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে। জড়িতদের গ্রেপ্তারে ইতিমধ্যে পুলিশের একাধিক দল অভিযান পরিচালনা শুরু করেছে।’
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সড়ক নির্মাণে অনিয়মের তথ্য সংগ্রহে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন মাহবুব উল আহসান উল্লাস নামের এক সাংবাদিক। এ ঘটনায় করা মামলায় দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের এলঙ্গী এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।২ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে মাদ্রাসাসংলগ্ন পুকুরে গোসল করতে গিয়ে মো. হাসান (৯) নামে এক মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। রোববার দুপুরে কুসুমপুর আজিজিয়া মাখজানুল উলুম এতিমখানা মাদ্রাসার পুকুর থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়।৫ মিনিট আগে
চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক সড়কের দেবপুর এলাকায় দ্রুতগামী ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মাহীনুর বেগম নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তাঁর ভাইসহ দুজন। ট্রাকচালক ও হেলপারকে আটক করেছে পুলিশ।৭ মিনিট আগে
কুমিল্লার দেবিদ্বারে সাব্বির হত্যা মামলা ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনে দায়ের করা নাশকতার মামলায় ছাত্রলীগের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে দেবিদ্বার থানা পুলিশ। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে পৃথক স্থান থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ রোববার দুপুরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।১৬ মিনিট আগে