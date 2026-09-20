Ajker Patrika
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ফরিদপুর

ফরিদপুরের কালীবাড়ী মন্দিরে স্বর্ণালংকারসহ ৮ মূর্তি চুরি

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরের কালীবাড়ী মন্দিরে স্বর্ণালংকারসহ ৮ মূর্তি চুরি
শতবর্ষী এই কালীবাড়ী মন্দির থেকে কষ্টিপাথরের কালীমূর্তিসহ ৮ মূর্তি ও স্বর্ণালঙ্কার চুরি হয়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুর শহরের নিলটুলীর শতবর্ষ পুরোনো কালীবাড়ী মন্দিরের তালা ভেঙে কষ্টিপাথরের কালীমূর্তিসহ আটটি মূর্তি এবং প্রায় ১০ ভরি স্বর্ণালংকার চুরির অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। আজ রোববার সকালে পুলিশ ও সিআইডির একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

মন্দিরের সেবায়েত দেব প্রসাদ চক্রবর্তী জানান, শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে পূজা-অর্চনা শেষে মন্দিরে তালা লাগিয়ে বাসায় যান তিনি। আজ সকালে পূজা দিতে এসে দেখেন, মন্দিরের গেটের সব তালা ভাঙা এবং দরজা খোলা।

দেব প্রসাদ চক্রবর্তী বলেন, মন্দিরে ঢুকে তিনি কষ্টিপাথরের কালীমূর্তির স্থানটি ফাঁকা দেখতে পান। দেখেন পিতলের তৈরি গণেশ, নারায়ণ ও লক্ষ্মী এবং রুপার তৈরি মনসা, বিষ্ণু, গোপাল ও শিবলিঙ্গে প্যাঁচানো সাপের মূর্তিও গায়েব।

মূর্তিগুলোর গায়ে থাকা প্রায় ১০ ভরি স্বর্ণালংকারও চুরি হয়েছে বলে জানান দেব প্রসাদ চক্রবর্তী। রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা এসব চুরি করে নিয়ে যায় বলে তাঁর ধারণা।

ঘটনায় মন্দির কমিটির সভাপতি কুশল চক্রবর্তী কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দিয়েছেন।

খবর পেয়ে পুলিশ সুপার শাহরিয়ার মোহাম্মদ মিয়াজী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আজমীর হোসেন, কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুল হাসান ও সিআইডির একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

কোতোয়ালি থানার ওসি মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘মন্দিরের মূর্তি চুরির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে। জড়িতদের গ্রেপ্তারে ইতিমধ্যে পুলিশের একাধিক দল অভিযান পরিচালনা শুরু করেছে।’

বিষয়:

ফরিদপুরমন্দিরঢাকা বিভাগসিআইডি
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