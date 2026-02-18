নানিকে কুপিয়ে হত্যা, নাতি গ্রেপ্তার

টাঙ্গাইলের সখীপুরে নাতির হাতে বেদেনা সুন্দরী (৬৫) নামের এক বৃদ্ধ খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার পূর্ব সীমান্ত ইছাদীঘি ছোটপাথার এলাকা থেকে ১৭ বছর বয়সী ওই কিশোরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার কালিদাস পানাউল্লাহপাড়ার মান্দাইপাড়া এলাকায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।
নিহত বেদেনা ওই এলাকার পরেশ চন্দ্র কোচের স্ত্রী।
পুলিশ ও নিহত বৃদ্ধার পরিবার সূত্র জানায়, গ্রেপ্তার কিশোরের বাবা-মা ঢাকায় থাকেন। সে সখীপুরে কাঠমিস্ত্রির কাজ করে। মাঝেমধ্যে সে কালিদাস গ্রামে গিয়ে নানির সঙ্গে থাকত। গতকাল রাতে সে নানির কাছে কিছু টাকা চায়। টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় ধারালো দা ও হাতুড়ি দিয়ে নানিকে উপর্যুপরি আঘাত করে পালিয়ে যায় সে। রাতে পরিবারের লোকজন ঘরের ভেতর বিছানায় বৃদ্ধার রক্তাক্ত লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন।
সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলাল উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত কিশোরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে হত্যার কথা স্বীকার করেছে। এ ঘটনায় নিহতের স্বামী পরেশ চন্দ্র কোচ বাদী হয়ে নাতির বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছেন। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।’
পাবনার আটঘরিয়ায় স্বামীর বেধড়ক পিটুনিতে আহত স্ত্রী লাইলী খাতুন (৪৫) মারা গেছেন। আজ বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা ২টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।
পুলিশ হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। তিনি বলেন, সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দিয়ে একটি সুষ্ঠু ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিয়েছে পুলিশ। পুলিশ তার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজশাহী জেলার নতুন আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগামী ছয় মাসের জন্য এ কমিটি অনুমোদন করে কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন নাহিদুল ইসলাম সাজু।
ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য (এমপি) সালমান ওমর রুবেল তাঁর নিজ নির্বাচনী এলাকাকে 'চাঁদাবাজমুক্ত' করার ঘোষণা দিয়েছেন। ব্যবসায়ীদের 'নিশ্চিন্তে ব্যবসা' করতে বলেছেন তিনি। আজ বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে হালুয়াঘাট পৌর শহরের জয়িতা মহিলা মার্কেট চত্বরে এক সংবর্ধনা