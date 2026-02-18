Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

নানিকে কুপিয়ে হত্যা, নাতি গ্রেপ্তার

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
নানিকে কুপিয়ে হত্যা, নাতি গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার কিশোর। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের সখীপুরে নাতির হাতে বেদেনা সুন্দরী (৬৫) নামের এক বৃদ্ধ খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার পূর্ব সীমান্ত ইছাদীঘি ছোটপাথার এলাকা থেকে ১৭ বছর বয়সী ওই কিশোরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার কালিদাস পানাউল্লাহপাড়ার মান্দাইপাড়া এলাকায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।

নিহত বেদেনা ওই এলাকার পরেশ চন্দ্র কোচের স্ত্রী।

পুলিশ ও নিহত বৃদ্ধার পরিবার সূত্র জানায়, গ্রেপ্তার কিশোরের বাবা-মা ঢাকায় থাকেন। সে সখীপুরে কাঠমিস্ত্রির কাজ করে। মাঝেমধ্যে সে কালিদাস গ্রামে গিয়ে নানির সঙ্গে থাকত। গতকাল রাতে সে নানির কাছে কিছু টাকা চায়। টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় ধারালো দা ও হাতুড়ি দিয়ে নানিকে উপর্যুপরি আঘাত করে পালিয়ে যায় সে। রাতে পরিবারের লোকজন ঘরের ভেতর বিছানায় বৃদ্ধার রক্তাক্ত লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন।

সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলাল উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত কিশোরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে হত্যার কথা স্বীকার করেছে। এ ঘটনায় নিহতের স্বামী পরেশ চন্দ্র কোচ বাদী হয়ে নাতির বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছেন। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

সখীপুরকুপিয়ে হত্যাটাঙ্গাইলগ্রেপ্তারঅভিযোগটাঙ্গাইল সদরখুন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

সম্পর্কিত

পাবনায় স্বামীর বেধড়ক পিটুনিতে স্ত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ

পাবনায় স্বামীর বেধড়ক পিটুনিতে স্ত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ

নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পুলিশ হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করেছে: ডিএমপি কমিশনার

নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পুলিশ হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করেছে: ডিএমপি কমিশনার

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজশাহী জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজশাহী জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন

হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া ‘চাঁদাবাজমুক্ত’ করার ঘোষণা

হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া ‘চাঁদাবাজমুক্ত’ করার ঘোষণা