ক্রাচে ভর দিয়ে ১০ কিমি পথ হাঁটলেন অসুস্থ বৃদ্ধ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরে ভাঙ্গা উপজেলায় মহাসড়কে ক্রাচে ভর দিয়ে এক পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন আনার আলী। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে মাঝেমধ্যে মহাসড়কে বসে পড়ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে থাকা বৃদ্ধ স্ত্রীর চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার হামিরদী ইউনিয়নের ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাধবপুর এলাকায় ক্লান্ত অসুস্থ এই বৃদ্ধের দেখা মেলে। গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থেকে ফরিদপুরে চিকিৎসক দেখাতে এসেছিলেন তিনি। ফেরার পথে মহাসড়কে অবরোধের মুখে পড়েন তিনি। ক্রাচে ভর দিয়ে প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয়েছে তাঁকে।
আনার আলী বলেন, ‘অসুস্থ শরীর নিয়ে ফরিদপুরে ডাক্তার দেখাতে গেছিলাম। আসবার সময় পুখুরিয়া থেকে বাস নামায় দিছে। এরপর কোনো গাড়ি আইলো না, ওই জায়গ্যার মানুষ কোনো অটোরেও আসতে দিলো না। আমি এক পা দিয়ে হাঁটতেও পারি না, পায়ে শক্তিও পাই না।’
রাজধানী থেকে দুই শিশুসহ পাঁচ সদস্যের একটি পরিবারকে মহাসড়কে দেখা যায়। মালামাল নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তাঁরা। জানতে চাইলে পরিবারটির সদস্য হাবিবুর রহমান জানান, তাঁরা প্রায় ১৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছেন হেঁটে ও ভ্যানে করে। আটকে পড়া গাড়িচালকদের ভোগান্তির কথাও তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘এই গাড়িচালকেরা দীর্ঘ সময় না খেয়ে গাড়িতে বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।’
সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার দুটি ইউনিয়নকে পার্শ্ববর্তী আসনে সংযুক্ত করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ চলছে। আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢাকা-বরিশাল ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়কসহ এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গা গোলচত্বর অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। ভাঙ্গা গোলচত্বরসহ দুটি মহাসড়ক অবরোধের কারণে তীব্র জনভোগান্তি দেখা দেয়। দুটি মহাসড়কের দুই পাশে ৪০ কিলোমিটারজুড়ে যানজট তৈরি হয়। এতে সাধারণ পথচারীসহ আটকে পড়া যানবাহনের যাত্রীরা প্রচণ্ড ভোগান্তির মুখে পড়ে।
ফরিদপুরে ভাঙ্গা উপজেলায় মহাসড়কে ক্রাচে ভর দিয়ে এক পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন আনার আলী। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে মাঝেমধ্যে মহাসড়কে বসে পড়ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে থাকা বৃদ্ধ স্ত্রীর চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার হামিরদী ইউনিয়নের ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাধবপুর এলাকায় ক্লান্ত অসুস্থ এই বৃদ্ধের দেখা মেলে। গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থেকে ফরিদপুরে চিকিৎসক দেখাতে এসেছিলেন তিনি। ফেরার পথে মহাসড়কে অবরোধের মুখে পড়েন তিনি। ক্রাচে ভর দিয়ে প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয়েছে তাঁকে।
আনার আলী বলেন, ‘অসুস্থ শরীর নিয়ে ফরিদপুরে ডাক্তার দেখাতে গেছিলাম। আসবার সময় পুখুরিয়া থেকে বাস নামায় দিছে। এরপর কোনো গাড়ি আইলো না, ওই জায়গ্যার মানুষ কোনো অটোরেও আসতে দিলো না। আমি এক পা দিয়ে হাঁটতেও পারি না, পায়ে শক্তিও পাই না।’
রাজধানী থেকে দুই শিশুসহ পাঁচ সদস্যের একটি পরিবারকে মহাসড়কে দেখা যায়। মালামাল নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তাঁরা। জানতে চাইলে পরিবারটির সদস্য হাবিবুর রহমান জানান, তাঁরা প্রায় ১৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছেন হেঁটে ও ভ্যানে করে। আটকে পড়া গাড়িচালকদের ভোগান্তির কথাও তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘এই গাড়িচালকেরা দীর্ঘ সময় না খেয়ে গাড়িতে বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।’
সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার দুটি ইউনিয়নকে পার্শ্ববর্তী আসনে সংযুক্ত করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ চলছে। আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢাকা-বরিশাল ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়কসহ এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গা গোলচত্বর অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। ভাঙ্গা গোলচত্বরসহ দুটি মহাসড়ক অবরোধের কারণে তীব্র জনভোগান্তি দেখা দেয়। দুটি মহাসড়কের দুই পাশে ৪০ কিলোমিটারজুড়ে যানজট তৈরি হয়। এতে সাধারণ পথচারীসহ আটকে পড়া যানবাহনের যাত্রীরা প্রচণ্ড ভোগান্তির মুখে পড়ে।
সিলেট জেলায় অবৈধভাবে পাহাড় ও টিলা কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে সিলেটের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সারওয়ার আলম স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর ভোট গণনার কাজ চলছে। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হওয়া এ ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
দেশের অন্যতম শীর্ষ চাল ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশ অটো মেজর অ্যান্ড হাসকিং মিল মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুর রশিদকে আবারও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল মোড় এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
ঢাবি ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহসকে ‘র’ আর দিল্লির দালাল বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের নেতা মেজবাহ উদ্দিন সাঈদ। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিজের ফেসবুক আইডিতে শেয়ার করা এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন। মুহূর্তের মধ্যে এটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।২ ঘণ্টা আগে