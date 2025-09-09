Ajker Patrika
সারা দেশ
ফরিদপুর

ক্রাচে ভর দিয়ে ১০ কিমি পথ হাঁটলেন অসুস্থ বৃদ্ধ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ক্লান্ত হয়ে মহাসড়কে বসে পড়েন আনার আলী। পাশে দাঁড়ানো তাঁর স্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফরিদপুরে ভাঙ্গা উপজেলায় মহাসড়কে ক্রাচে ভর দিয়ে এক পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন আনার আলী। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে মাঝেমধ্যে মহাসড়কে বসে পড়ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে থাকা বৃদ্ধ স্ত্রীর চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার হামিরদী ইউনিয়নের ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাধবপুর এলাকায় ক্লান্ত অসুস্থ এই বৃদ্ধের দেখা মেলে। গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থেকে ফরিদপুরে চিকিৎসক দেখাতে এসেছিলেন তিনি। ফেরার পথে মহাসড়কে অবরোধের মুখে পড়েন তিনি। ক্রাচে ভর দিয়ে প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয়েছে তাঁকে।

আনার আলী বলেন, ‘অসুস্থ শরীর নিয়ে ফরিদপুরে ডাক্তার দেখাতে গেছিলাম। আসবার সময় পুখুরিয়া থেকে বাস নামায় দিছে। এরপর কোনো গাড়ি আইলো না, ওই জায়গ্যার মানুষ কোনো অটোরেও আসতে দিলো না। আমি এক পা দিয়ে হাঁটতেও পারি না, পায়ে শক্তিও পাই না।’

রাজধানী থেকে দুই শিশুসহ পাঁচ সদস্যের একটি পরিবারকে মহাসড়কে দেখা যায়। মালামাল নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তাঁরা। জানতে চাইলে পরিবারটির সদস্য হাবিবুর রহমান জানান, তাঁরা প্রায় ১৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছেন হেঁটে ও ভ্যানে করে। আটকে পড়া গাড়িচালকদের ভোগান্তির কথাও তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘এই গাড়িচালকেরা দীর্ঘ সময় না খেয়ে গাড়িতে বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।’

সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার দুটি ইউনিয়নকে পার্শ্ববর্তী আসনে সংযুক্ত করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ চলছে। আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢাকা-বরিশাল ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়কসহ এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গা গোলচত্বর অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। ভাঙ্গা গোলচত্বরসহ দুটি মহাসড়ক অবরোধের কারণে তীব্র জনভোগান্তি দেখা দেয়। দুটি মহাসড়কের দুই পাশে ৪০ কিলোমিটারজুড়ে যানজট তৈরি হয়। এতে সাধারণ পথচারীসহ আটকে পড়া যানবাহনের যাত্রীরা প্রচণ্ড ভোগান্তির মুখে পড়ে।

আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদ, ভাঙ্গায় ফের দুই মহাসড়ক অবরোধআসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদ, ভাঙ্গায় ফের দুই মহাসড়ক অবরোধ

বিষয়:

ফরিদপুরভাঙ্গাবৃদ্ধ
