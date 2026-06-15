Ajker Patrika
ফরিদপুর

ময়লার স্তূপে নবজাতকের লাশ টানাটানি করছিল কুকুর, উদ্ধার করে পুলিশ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ জুন ২০২৬, ২০: ৩৪
ময়লার স্তূপে নবজাতকের লাশ টানাটানি করছিল কুকুর, উদ্ধার করে পুলিশ
নবজাতকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

ফরিদপুরে এক নবজাতকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নবজাতকের বয়স আনুমানিক ৫ থেকে ৬ মাস হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আজ সোমবার (১৪ জুন) বিকেলে জেলা সদরের কানাইপুর বাজারের কানাইপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান ফটক সংলগ্ন ময়লার স্তূপ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ময়লার স্তূপে একদল কুকুর নবজাতকের রক্তমাখা মরদেহটি নিয়ে টানাটানি করছিল। এছাড়া মাঝে মাঝে কামড়াচ্ছিল। বিষয়টি দেখে স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি এগিয়ে যায় এবং নিশ্চিত হয়ে ৯৯৯-এ কল দিয়ে পুলিশকে অবগত করেন। পরে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ এসে মরদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) খায়রুল বাশার বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, কেউ গর্ভপাত করে রাতের আঁধারে ফেলে রেখে গিয়েছে। ঘটনাটি নিয়ে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের মাধ্যমে দাফন করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

ফরিদপুরপুলিশজেলার খবরলাশফরিদপুর (পাবনা)
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