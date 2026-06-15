Ajker Patrika
সিলেট

ব্রাজিলের পতাকা টাঙাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত কিশোর আইসিইউতে

সিলেট প্রতিনিধি
ব্রাজিলের পতাকা টাঙাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত কিশোর আইসিইউতে
প্রতীকী ছবি

সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় ব্রাজিলের পতাকা-টাঙাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে। সোমবার (১৫ জুন) দুপুরে উপজেলার কুচাই পশ্চিমবাগ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত ইব্রাহিম আলী এবারের এসএসসির ফল প্রার্থী ছিল। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে সিলেটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে সে হাসপাতালের নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার অবস্থা সংকটাপন্ন বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানায়, ইব্রাহিম ও তার বন্ধুরা মিলে সোমবার দুপুরে ব্রাজিলের একটি দীর্ঘ পতাকা টানাচ্ছিল। পতাকা টানাতে গিয়ে ইব্রাহিম বিদ্যুতের খুঁটিতে ওঠে পড়ে। এ সময় সে বিদ্যুতায়িত হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের মোগলাবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামসুল হাবিব জানান, ওই কিশোর নগরের সোবহানীঘাট এলাকার একটি হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

বিষয়:

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