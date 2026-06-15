ব্রাজিলের পতাকা টাঙাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত কিশোর আইসিইউতে

সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় ব্রাজিলের পতাকা-টাঙাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে। সোমবার (১৫ জুন) দুপুরে উপজেলার কুচাই পশ্চিমবাগ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহত ইব্রাহিম আলী এবারের এসএসসির ফল প্রার্থী ছিল। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে সিলেটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে সে হাসপাতালের নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার অবস্থা সংকটাপন্ন বলে জানা গেছে।
স্থানীয়রা জানায়, ইব্রাহিম ও তার বন্ধুরা মিলে সোমবার দুপুরে ব্রাজিলের একটি দীর্ঘ পতাকা টানাচ্ছিল। পতাকা টানাতে গিয়ে ইব্রাহিম বিদ্যুতের খুঁটিতে ওঠে পড়ে। এ সময় সে বিদ্যুতায়িত হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের মোগলাবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামসুল হাবিব জানান, ওই কিশোর নগরের সোবহানীঘাট এলাকার একটি হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।
ফলে পুলিশি পাহারায় চিকিৎসাধীন এই আসামিকে যেকোনো সময় হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হতে পারে। হাসপাতালসংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।৭ মিনিট আগে
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