সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি কফিল, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি কফিল, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল
সভাপতি কফিল ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে সভাপতি পদে কফিল উদ্দিন আহাম্মদ ও মহাসচিব পদে মো. সাইফুল আলম নির্বাচিত হয়েছেন।

আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর লেডিস ক্লাবে সংগঠনটির নির্বাচন ও কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণের পর বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কাউন্সিল অধিবেশন হয় বলে সংগঠনের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

নির্বাচনে সভাপতি, মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতি পদে কফিল উদ্দিন আহাম্মদ, মহাসচিব পদে মো. সাইফুল আলম এবং কোষাধ্যক্ষ পদে মো. সাইদুর রহমান বাবু বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন।

এ ছাড়া ১২১ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির অন্য সদস্যরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

