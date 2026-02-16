সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি কফিল, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে সভাপতি পদে কফিল উদ্দিন আহাম্মদ ও মহাসচিব পদে মো. সাইফুল আলম নির্বাচিত হয়েছেন।
আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর লেডিস ক্লাবে সংগঠনটির নির্বাচন ও কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণের পর বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কাউন্সিল অধিবেশন হয় বলে সংগঠনের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
নির্বাচনে সভাপতি, মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতি পদে কফিল উদ্দিন আহাম্মদ, মহাসচিব পদে মো. সাইফুল আলম এবং কোষাধ্যক্ষ পদে মো. সাইদুর রহমান বাবু বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন।
এ ছাড়া ১২১ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির অন্য সদস্যরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।
‘গিফট বক্সে’ লেখা ছিল না শুভেচ্ছা। ছিল ৭ লাখ টাকা। এমপিও সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার সুপারিশের বিনিময়ে ওই টাকা শিক্ষা কর্মকর্তার হাতে তুলে দিতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন মাইদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি।৪ মিনিট আগে
রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার হাসারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৩ নম্বর ভোটকেন্দ্র থেকে সিল মারা ব্যালট পেপার উদ্ধার করা হয়েছে। খবর পেয়ে সেখানে যান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা পপি খাতুন। সেখানে তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখে উত্তেজিত জনতা। পরে তাঁর গাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের...১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে গুরুতর ত্রুটির অভিযোগ তুলেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সরকারি প্রভাব ছিল বলেও অভিযোগ করা হয়। বিশেষ করে দুই উপদেষ্টা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিবন্ধন দেওয়া হয়ে১ ঘণ্টা আগে
ধানমন্ডি-৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ফুল দিতে যাওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার তিন যুবককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। যাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে তারা হলেন—মো. সাকিব, মো. জিহাদুল ইসলাম জিহাদ, রায়হান রিফাদ।১ ঘণ্টা আগে