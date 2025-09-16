Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ফরিদপুর

ভাঙ্গায় যান চলাচল স্বাভাবিক, ইসিকে ডিসির প্রতিবেদন

ফরিদপুর প্রতিনিধি
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন। ছবি: আজকের পত্রিকা
সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় পূর্বঘোষিত তিন দিনের কর্মসূচির শেষ দিনে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। তবে অন্যদিনের তুলনায় সড়কে যানবাহনের চাপ কম রয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এদিকে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশন (ইসি) বরাবর প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. কামরুল হাসান মোল্যা।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আজ মঙ্গলবার শেষ দিন। এদিন ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের হামিরদি ইউনিয়নের পুখুরিয়া ও হামিরদি এলাকায় কিছু সময় অবরোধ করলেও পরক্ষণেই তুলে নেন স্থানীয়রা। এ ছাড়া ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কোথাও অবরোধের ঘটনা ঘটেনি।

সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মহাসড়কের হামিরদি বাস স্ট্যান্ড এলাকায় দেখা যায়, বিদ্যুতের খুঁটি ও গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করে রাখা হয়েছে। পরে নিজেদের সমঝোতায় সাড়ে ৯টার দিকে তুলে নেন। তবে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

এ সময় স্থানীয়রা নতুন করে পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা জানান। দুই ইউনিয়নের পুনর্বহালসহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে স্থানীয় বাসিন্দা ইব্রাহিম খান বলেন, আলগী চেয়ারম্যানকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে, দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, রাতের বেলায় প্রশাসন দিয়ে হয়রানি করা যাবে না এবং নতুন করে মামলা দেওয়া যাবে না। এসব শর্ত না মানলে আন্দোলন চলবেই।

এদিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গা গোলচত্বর-সংলগ্ন বাস স্ট্যান্ড এলাকায় দেখা যায় বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

অন্যদিকে সহিংসতার পর গতকাল সোমবার রাত ১০টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি রেজাউল করিম মল্লিক, জেলা প্রশাসক মো. কামরুল আহসান তালুকদারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। পরিদর্শন শেষে জেলা প্রশাসক জানান, ইউনিয়ন দুটির বিষয়ে পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়ে রাতেই নির্বাচন কমিশনে প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

ফরিদপুরঢাকা বিভাগভাঙ্গাজেলার খবরসহিংসতা
এলাকার খবর
