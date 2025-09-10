দ্বিতীয় দিনের মতো এক্সপ্রেসওয়েতে চলছে অবরোধ

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
দ্বিতীয় দিনের মতো আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা গোলচত্বরসহ মহাসড়কের একাধিক স্থান অবরোধ করে রেখেছে স্থানীয়রা। ফলে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে বন্ধ রয়েছে যানবাহন চলাচল। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন এ পথে চলাচলকারীরা। এদিকে বরিশাল, মাদারীপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশে বিকল্প পথ হিসেবে শিবচর-মাদারীপুর আঞ্চলিক সড়ক বেছে নিচ্ছে দূরপাল্লার পরিবহনসহ লোকাল বাসসহ অন্যান্য যানবাহন। ফলে আঞ্চলিক সড়কে সৃষ্টি হয়েছে গাড়ির তীব্র জট। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সড়কে আটকে থাকতে হচ্ছে যাত্রীদের।
ফরিদপুর ৪ আসনের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ফরিদপুর-২ আসনে যুক্ত করার প্রতিবাদে দ্বিতীয় দিনের মতো ভাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর-ভাঙ্গা ও বরিশাল-ভাঙ্গা মহাসড়ক এবং এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গা গোলচত্বর অবরোধ করে রেখেছে গ্রামবাসী। সড়কে গাছ ফেলে, টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করছে তারা। ঢাকা থেকে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় প্রবেশের পথ কার্যত বন্ধ হয়ে আছে সকাল থেকেই। এদিকে বরিশাল ও মাদারীপুর থেকে আসা ঢাকাগামী পরিবহনগুলো মাদারীপুর-শিবচর আঞ্চলিক সড়ক ব্যবহার করে ঢাকার অভিমুখে যাচ্ছে। তবে আঞ্চলিক সড়কে গাড়ির চাপ বেড়ে যাওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে যানজট।
ঢাকাগামী যাত্রী মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘মাদারীপুর থেকে বাসে চড়েছি। মহাসড়ক বন্ধ থাকায় গাড়ি শিবচর সড়কে ঢুকেছে। তবে প্রচুর যানজট সড়কে। কখন পৌঁছাতে পারব তার কোনো হিসাব নাই।’
শিবচর-পাঁচ্চর আঞ্চলিক সড়কের পাশে বসবাসকারীরা জানায়, সকাল ৯টার পর থেকেই এই রাস্তায় বড় বড় বাসসহ অন্যান্য গাড়ির চাপ বেড়েছে। তাই যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। প্রচুর গাড়ি থাকায় জনসাধারণের চলাচলও ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। রাস্তা পার হতে হচ্ছে। গতকাল থেকে এই অবস্থা!
শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল ইসলাম বলেন, এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। বিকল্প পথ হিসেবে মাদারীপুর-শিবচর সড়ক ব্যবহার করে অনেক পরিবহন ঢাকার উদ্দেশে যাচ্ছে। মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় দুর্ভোগ বেড়েছে।
