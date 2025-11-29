Ajker Patrika

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা: বিএনপির দুই পক্ষের সমাবেশকে কেন্দ্র করে ১৪৪ ধারা জারি

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা: বিএনপির দুই পক্ষের সমাবেশকে কেন্দ্র করে ১৪৪ ধারা জারি

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় বিএনপির দুই পক্ষের সমাবেশকে কেন্দ্র করে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে ১৪৪ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাসেল ইকবাল স্বাক্ষরিত আদেশে এই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। আদেশটি ইউএনও আলফাডাঙ্গা নামে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রচার করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাসেল ইকবাল জানান, জারিকৃত পত্র অনুযায়ী আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে ও জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তায় প্রশাসন থেকে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিএনপির দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও আগামী সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে আলফাডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপি আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) পৌর সদরের আসাদুজ্জামান বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সহসভাপতি ও ফরিদপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য খন্দকার নাসিরুল ইসলামের।

অপর দিকে আজ বেলা ৩টায় আলফাডাঙ্গা পৌর সদরের আরিফুজ্জামান উচ্চবিদ্যালয় মাঠে উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটি বাতিলের দাবিতে এবং ৭ নভেম্বর বিপ্লবী সংহতি দিবসে বোয়ালমারী উপজেলা বিএনপির দুই পক্ষের সমাবেশকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনায় উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মিনহাজুর রহমান লিপনের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি থাকার কথা রয়েছে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফরিদপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ও বোয়ালমারী উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি ভিপি শামসুদ্দিন মিয়া ঝুনুর।

বিএনপির দুই পক্ষের সমাবেশকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের আইনশৃঙ্খলার অবনতি যাতে না ঘটে, সে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে বলে জানা গেছে। আদেশে বলা হয়েছে, ‘জনসাধারণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা এবং শান্তিশৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে আলফাডাঙ্গা উপজেলার পৌরসভার স্কুল, মাঠ ও বাজার এলাকায় শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৪৪ ধারার আদেশ জারি করলাম।’

আদেশ জারির পত্রটিতে আরও বলা হয়, ‘উক্ত সময়ে উল্লিখিত এলাকায় সকল প্রকার সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল, গণজমায়েত, বিস্ফোরক দ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র ও সকল প্রকার দেশীয় অস্ত্র ইত্যাদি বহনসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির একত্রে অবস্থান কিংবা চলাফেরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো।’

এ ব্যাপারে খন্দকার নাসিরুল ইসলামের অনুসারী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান খসরু বলেন, ‘বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে এক সপ্তাহ আগে সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। হঠাৎ করে দেখলাম ঝুনুর সমর্থকেরা প্রতিবাদ সমাবেশের জন্য মাইকিং করছে। দুই পক্ষের সমাবেশের জন্য প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছে।’

শামসুদ্দিন মিয়া ঝুনুর সমর্থিত আলফাডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খোসবুর রহমান খোকন বলেন, ‘উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটি বাতিলের দাবিতে এবং ৭ নভেম্বর বিপ্লবী সংহতি দিবসে বোয়ালমারী উপজেলা বিএনপির দুই পক্ষের সমাবেশকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনায় উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মিনহাজুর রহমান লিপনের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। আমরা কর্মসূচি সফল করার জন্য মাঠে থাকব।’

ফরিদপুরবিএনপি১৪৪ ধারাসমাবেশআলফাডাঙ্গা
বাকৃবিতে শুরু দুই দিনব্যাপী বিএসপিএসটির জাতীয় সম্মেলন

ফরিদপুরের সালথায় ৪ ঘণ্টায়ও থামেনি সংঘর্ষ, জড়িয়ে পড়েছে পুরো ইউনিয়নবাসী

ফরিদপুর-১: স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিলেন আবুল বাসার খান

শীতের সবজিতেও আগুন: নতুন আলু ১৪০ টাকা কেজি, ক্রেতাদের অসন্তোষ

বাকৃবিতে শুরু দুই দিনব্যাপী বিএসপিএসটির জাতীয় সম্মেলন

বাকৃবি সংবাদদাতা
আজ সকালে বাকৃবির ফসল উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সম্মেলনকক্ষে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকালে বাকৃবির ফসল উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সম্মেলনকক্ষে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ সোসাইটি অব প্ল্যান্ট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (বিএসপিএসটি) আয়োজনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) হয়েছে সংগঠনটির চতুর্থ জাতীয় সম্মেলন। ‘জলবায়ু সহনশীলতা এবং টেকসই কৃষির জন্য প্ল্যান্ট সায়েন্স’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) থেকে দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

শনিবার সকালে বাকৃবির ফসল উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান আয়োজকেরা। এর আগে তিনবার জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করলেও বাকৃবি ক্যাম্পাসে এটি প্রথম আয়োজন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিএসপিএসটির সভাপতি ও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল বাসেত মিয়া, বাকৃবির ফসল উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. ছোলায়মান আলী ফকির, অধ্যাপক ড. হাবিবুর রহমান প্রামাণিক, অধ্যাপক ড. ওবায়েদুল ইসলামসহ আরও অনেকে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সম্মেলনের প্রথম দিনে জলবায়ু সহনশীল ও টেকসই কৃষি বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। দেশের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২০টি প্রতিষ্ঠান থেকে দুই শতাধিক শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন।

দ্বিতীয় দিনে ১০টি থিমেটিক বিষয়ে ১২৭টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত হবে। এর মধ্যে ৬টি ওরাল সেশনে ৫৭টি এবং ৪টি পোস্টার সেশনে ৭০টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হবে। প্রতিটি সেশনের সেরা উপস্থাপককে সম্মাননা দেওয়া হবে।

বিএসপিএসটির সভাপতি অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘এই বার্ষিক আয়োজন বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী ও নীতিনির্ধারকদের একত্র করে প্ল্যান্ট সায়েন্সের সাম্প্রতিক অগ্রগতি ও উদ্ভাবনকে তুলে ধরে। আশা করি, এই সম্মেলন জ্ঞান বিনিময় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই কৃষি, জলবায়ু সহনশীলতা এবং খাদ্যনিরাপত্তার মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’

বিএসপিএসটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল বাসেত মিয়া বলেন, ‘দেশের ফসল উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপক্ষেত্রে কর্মরত গবেষকদের এক প্ল্যাটফর্মে আনা এবং অভিজ্ঞতা-ধারণা বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়াই এই সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য। ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা নিয়মিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করছি।’

আব্দুল বাসেত মিয়া জানান, সংগঠনে আজীবন সদস্য, সাধারণ সদস্য, ফেলো সদস্য, সহযোগী সদস্যসহ মোট পাঁচ ধরনের সদস্যপদ রয়েছে।

অধ্যাপক ড. ছোলায়মান আলী ফকির বলেন, করোনা মহামারির সময় ২০২১ সালে অনলাইনে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এরপর ২০২৩ সালে কক্সবাজারে দ্বিতীয় এবং ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ময়মনসিংহ জেলাময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহকৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা: বিএনপির দুই পক্ষের সমাবেশকে কেন্দ্র করে ১৪৪ ধারা জারি

ফরিদপুরের সালথায় ৪ ঘণ্টায়ও থামেনি সংঘর্ষ, জড়িয়ে পড়েছে পুরো ইউনিয়নবাসী

ফরিদপুর-১: স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিলেন আবুল বাসার খান

শীতের সবজিতেও আগুন: নতুন আলু ১৪০ টাকা কেজি, ক্রেতাদের অসন্তোষ

ফরিদপুরের সালথায় ৪ ঘণ্টায়ও থামেনি সংঘর্ষ, জড়িয়ে পড়েছে পুরো ইউনিয়নবাসী

ফরিদপুর প্রতিনিধি
আজ সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষ ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষ ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের সালথায় স্থানীয় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষ বেলা ১১টা পর্যন্ত থামেনি। এতে একটি ইউনিয়নের বাসিন্দারা জড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত অন্তত শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে। এ ছাড়া বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটছে।

আজ শনিবার সকাল ৭টা থেকে উপজেলার গট্টি ইউনিয়নের বালিয়াগট্টি বাজারে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে আশপাশের কয়েকটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে সংঘর্ষ।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, ওই ইউনিয়নের নুরু মাতুব্বর ও জাহিদ মাতুব্বরের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। দুজনই ফরিদপুর-২ আসনের বিএনপির প্রাথমিক তালিকাভুক্ত প্রার্থী ও বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ইসলাম রিংকুর সমর্থক।

তাঁরা সকাল ৭টার দিকে দেশীয় অস্ত্র ঢাল, সরকি ও ইটপাটকেল নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় আরও কয়েক গ্রামের লোকজন এই সংঘর্ষে যোগ দেয়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১০০ জন আহত হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আহত ব্যক্তিদের অনেকে বাড়িতে আটকা পড়েছেন এবং বেশ কিছু বাড়িঘর, দোকানপাট ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়।

হাবেলি গট্টি গ্রামের সত্তরোর্ধ্ব বাসিন্দা আলেপ শেখ আহত হয়ে নিজ বাড়িতে আটকা রয়েছেন। তিনি নুরু মাতুব্বর গ্রুপের সমর্থক। বেলা সাড়ে ১১টায় কবির হোসেন নামে তাঁর এক স্বজন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার শ্বশুর বৃদ্ধ মানুষ, সকালে বাড়িতে ছিলেন। তাঁর পায়ে একাধিক কোপ দেওয়া হয়েছে। বাড়ি থেকে উদ্ধারও করা যাচ্ছে না।’

এদিকে জাহিদ মাতুব্বর গ্রুপের সমর্থক ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালামের নেতৃত্বে বালিয়া বাজার-সংলগ্ন ওমর ফারুক নামের এক ব্যক্তির পাঁচটি গরু লুট করে নিয়ে যাওয়ার একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে।

ওসির দায়িত্বে থাকা সালথা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মারুফ হাসান বলেন, ‘পুলিশ ও সেনাবাহিনী মিলে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে কাজ করছি। এ ব্যাপারে পরে বিস্তারিত জানাতে পারব।’

ফরিদপুরসালথাসংঘর্ষ
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা: বিএনপির দুই পক্ষের সমাবেশকে কেন্দ্র করে ১৪৪ ধারা জারি

বাকৃবিতে শুরু দুই দিনব্যাপী বিএসপিএসটির জাতীয় সম্মেলন

ফরিদপুর-১: স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিলেন আবুল বাসার খান

শীতের সবজিতেও আগুন: নতুন আলু ১৪০ টাকা কেজি, ক্রেতাদের অসন্তোষ

ফরিদপুর-১: স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিলেন আবুল বাসার খান

ফরিদপুর প্রতিনিধি
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন শিল্পপতি আবুল বাসার খান। ছবি: আজকের পত্রিকা
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন শিল্পপতি আবুল বাসার খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুর-১ (মধুখালী, বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গা) আসনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন শিল্পপতি আবুল বাসার খান। তিনি রাজ্জাক গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তিনবার সিআইপি ছিলেন। তিনি মধুখালী উপজেলার গাজনা ইউনিয়নের আশাপুর গ্রামের রাজ্জাক খানের ছেলে। এ ছাড়া ছাত্রজীবনে ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে দাবি করেন তিনি।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার গাজনা ইউনিয়নের আশাপুর গ্রামে রাজ্জাক জুট মিলের নিজ কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে সংবাদ সম্মেলনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন।

সংবাদ সম্মেলনে আবুল বাসার খান বলেন, ‘আমি ফরিদপুর-১ আসনের মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকতে চাই। এ ছাড়া এলাকার উন্নয়নসহ শিল্পকারখানা স্থাপন করে মানুষের জন্য কর্মসংস্থানে আমি নির্বাচন করতে মনস্থির করেছি।’

আবুল বাসার বলেন, ‘আমি নির্বাচিত হলে প্রথম আমার এলাকার মাদক নির্মূল করব। পাশাপাশি এলাকার সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অনিয়ম জিরো টলারেন্সে থাকবে। বর্তমানে আল্লাহর রহমতে আমার অর্থনৈতিক অবস্থান অনেকটা ভালো। তাই মানুষের হক মেরে খাওয়ার মনমানসিকতা আমার নাই বা লাগবেও না। বরাবর আমি মানুষকে সহযোগিতা করে আসছি, ভবিষ্যতেও করব।’

এ সময় ফরিদপুর প্রেসক্লাব এবং মধুখালী, বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গা উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ফরিদপুর-১ আসন থেকে বিভিন্ন দল ও স্বতন্ত্র থেকে প্রায় ১০ জন নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়ে প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে ঢাকা জেলা জামায়াতের শুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য ড. ইলিয়াস মোল্যা গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলে এই আসনে এখনো প্রার্থী চূড়ান্ত করেনি দলটি। দলীয় মনোনয়ন পেতে কৃষক দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহসভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য খন্দকার নাসিরুল ইসলাম, বোয়ালমারী উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি শামসুদ্দিন মিয়া ঝুনু দৌড়ঝাঁপ চালিয়ে যাচ্ছেন।

মধুখালীফরিদপুরআলফাডাঙ্গাবোয়ালমারী
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা: বিএনপির দুই পক্ষের সমাবেশকে কেন্দ্র করে ১৪৪ ধারা জারি

বাকৃবিতে শুরু দুই দিনব্যাপী বিএসপিএসটির জাতীয় সম্মেলন

ফরিদপুরের সালথায় ৪ ঘণ্টায়ও থামেনি সংঘর্ষ, জড়িয়ে পড়েছে পুরো ইউনিয়নবাসী

শীতের সবজিতেও আগুন: নতুন আলু ১৪০ টাকা কেজি, ক্রেতাদের অসন্তোষ

শীতের সবজিতেও আগুন: নতুন আলু ১৪০ টাকা কেজি, ক্রেতাদের অসন্তোষ

রাকিবুল ইসলাম, গাংনী (মেহেরপুর)
গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজার থেকে গতকাল বিকেলে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজার থেকে গতকাল বিকেলে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

শীতের আগমন ঘটলেও সবজির দামে কোনো স্বস্তি ফেরেনি। বাজার করতে গিয়ে ক্রেতাদের নাভিশ্বাস উঠছে। শীতকালে সবজির দাম কম থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে প্রায় প্রতিটি সবজির দাম চড়া। এরই মধ্যে বাজারে এসেছে নতুন আলু, যার দাম আকাশছোঁয়া। নতুন আলু প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ১৪০ টাকা দরে, আর পুরোনো আলুর দাম ১০০ টাকায় ৪-৫ কেজি।

এদিকে নতুন পেঁয়াজ বাজারে ১০০ টাকা দরে বিক্রি হলেও পুরোনো পেঁয়াজের কেজি ১২০ টাকা। বিক্রেতারা দায় চাপাচ্ছেন বেশি দামে ক্রয় করার ওপর। অন্যদিকে ক্রেতারা বলছেন, পর্যাপ্ত বাজার মনিটরিং না থাকায় ব্যবসায়ীরা ইচ্ছেমতো দাম হাঁকাচ্ছেন। উপজেলা প্রশাসন বলছে, বাজার মনিটরিং বাড়ানো হবে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার বামন্দী বাজারে দেখা গেছে, নতুন পেঁয়াজ বিক্রয় হচ্ছে ১০০ টাকা কেজি। পুরোনো পেঁয়াজ ১২০ টাকা কেজি এবং রসুনের কেজি ৭০ টাকা। নতুন আলু ১৪০ টাকা কেজি এবং পুরোনো আলু ১০০ টাকায় ৪-৫ কেজি। প্রতিটি সবজির দামও বেশি। ব্যবসায়ী ও বাজার করতে আসা বিভিন্ন ক্রেতার সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

বাজার করতে আসা লিটন আহমেদ বলেন, ‘বাজারে পুরোনো পেঁয়াজের কেজি ১২০ টাকা। আর নতুন পেঁয়াজ ১০০ টাকা কেজি। নতুন আলু ১৪০ টাকা কেজি। আর পুরোনো আলু ১০০ টাকায় ৪ কেজি পাওয়া যায়। রসুন ৭০ টাকা কেজি। এ ছাড়াও বেড়েছে সবজির দাম। বাজার করে শান্তি মিলছে না কারও।’

বাজার করতে আসা শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা নিম্ন আয়ের মানুষ। প্রতিদিন খেটে যা আয় করি, তা ফুরিয়ে যায় খাবার কিনতেই। কিছু টাকা জমিয়ে রাখব, তার কোনো উপায় নেই। প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়েছে। বাজার করতে গিয়ে শান্তি পাচ্ছি না।’

বাজার করতে আসা আকাশ হোসেন বলেন, ‘দিন যত যাচ্ছে, আয়ের সঙ্গে বাজারের হিসাব মেলানো তত কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আয়ের চেয়ে যদি ব্যয় বেশি হয়ে যায়, তাহলে পরিবারের মুখে ভালো খাবার তুলে দেওয়া কঠিন। বাজার নিয়ে কোনো সিন্ডিকেট কাজ করছে কি না তা খতিয়ে দেখা দরকার।’

বামন্দী বাজারের সবজি ব্যবসায়ী তমছের আলী বলেন, প্রতি কেজি বেগুন ৬০ টাকা, ফুলকপির পিস ৬০ টাকা, শসা ৮০ টাকা কেজি, টমেটো ১০০ টাকা, মুলা ৪০, করলা ৭০ থেকে ৮০ টাকা, বরবটি ১০০ এবং গাজর ৮০ টাকা কেজি।

বামন্দী বাজারের ব্যবসায়ী রাজু আহমেদ বলেন, ‘আমাদের বেশি দামে কিনতে হয়েছে। তাই বেশি দামে বিক্রয় করতে হচ্ছে।’

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. ইমরান হোসেন বলেন, ‘গাংনী উপজেলায় সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অনেক সবজি ঢাকা যাচ্ছে। ঢাকায় সবজির চাহিদা বেশি থাকার কারণে আমাদের এখানে এর প্রভাব পড়ছে। বাজারে নতুন আলু প্রথম উঠেছে, তাই দাম বেশি। আশা করছি, আস্তে আস্তে দাম কমবে।’

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বাজার মনিটরিং করা হবে। কোনো সিন্ডিকেট তৈরি করতে দেওয়া হবে না। দ্রব্যমূল্যের দাম অতিরিক্ত নিলেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর জন্য বাজারের পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। বাজার নিয়ন্ত্রণে সকলের সহযোগিতা চাই।’

পেঁয়াজমেহেরপুরখুলনা বিভাগসবজিরসুন
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা: বিএনপির দুই পক্ষের সমাবেশকে কেন্দ্র করে ১৪৪ ধারা জারি

বাকৃবিতে শুরু দুই দিনব্যাপী বিএসপিএসটির জাতীয় সম্মেলন

ফরিদপুরের সালথায় ৪ ঘণ্টায়ও থামেনি সংঘর্ষ, জড়িয়ে পড়েছে পুরো ইউনিয়নবাসী

ফরিদপুর-১: স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিলেন আবুল বাসার খান

