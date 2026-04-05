ফরিদপুরে শতাধিক ভূমিহীন কৃষকের ভুট্টাখেত দখলের অভিযোগ

ফরিদপুরের চরভদ্রাসন উপজেলার দুর্গম চরে খাসজমি বন্দোবস্ত নেওয়া শতাধিক ভূমিহীন কৃষকের আবাদকৃত ভুট্টা এবং বিভিন্ন ফসলের খেত দখলের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে মানববন্ধন এবং জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো।
আজ রোববার (৫ এপ্রিল) বেলা ১টার দিকে ফরিদপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন করেন চরভদ্রাসন উপজেলার চরহরিরামপুর ইউনিয়নের চর শালেহপুর গ্রামের বাসিন্দারা। তাঁরা এ সময় বন্দোবস্ত পাওয়া জমির দলিল প্রদর্শন করেন।
মানববন্ধনকারীরা অভিযোগ করেন, ২০১৫-১৬ সালে চর শালেহপুরের মৌজায় সরকারের পক্ষ থেকে শতাধিক ভূমিহীন পরিবারকে ৪৭৪ একর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। ওই জমিতে তাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ ভুট্টা ও বাদাম চাষাবাদ করে আসছেন। চলতি বছর ওই জমিতে ভুট্টার আবাদ করেন তাঁরা। সম্প্রতি স্থানীয় দিপু খানের নেতৃত্বে মোসলেম, মোনায়েম, বাশারসহ কয়েকজন জোরপূর্বক জমি দখলে নিয়েছেন। আবাদ করা ভুট্টা তুলতে গেলে হুমকিধমকিসহ মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ।
মঞ্জুয়ারা বেগম নামের এক নারী বলেন, ‘সরকার থেকে আমাগো তিন বিঘা জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। এই জমিতে এবার ভুট্টার খেত করছি, কিন্তু ভুট্টা কাটার জন্য কামলা (শ্রমিক) পাঠালে তাঁদের মারধর করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা কেউ ওই জমির কাছে যেতে পারছি না। এখন প্রশাসনের কাছে সঠিক বিচারের দাবি জানাচ্ছি। আমরা সুষ্ঠু সমাধান চাই।’
উকিল উদ্দিন খাঁ নামের আরেক ভুক্তভোগী বলেন, ‘আমরা আমাদের ভুট্টা ঘরে আনতে চাই, এই ভুট্টা বেচেই আমাদের সংসার চলবে। এই ভুট্টা আনার জন্য আমাদের পাশে কেউ দাঁড়ালে তাঁর নামেই মিথ্যা কথা বলে মামলা দেওয়া হচ্ছে।’
মানববন্ধন থেকে তাঁরা বন্দোবস্ত পাওয়া জমি ও ফসল রক্ষার দাবি জানিয়েছেন। এ ছাড়া তাঁরা কর্মসূচি শেষে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি দেন।
নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলায় কৃষিজমিতে গড়ে তোলা হয়েছে ১১টি ইটভাটা। এতে পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকও। কমে যাচ্ছে আবাদি জমির পরিমাণও। তা ছাড়া ঘনবসতি এলাকা ও কৃষিজমির মধ্যে এসব ইটভাটা স্থাপনের কারণে নির্গত কালো ধোঁয়ায় কৃষি আবাদসহ ফলদ উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।৪ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীতে কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে নদ-নদীর পানি ভয়াবহ দূষণের কবলে পড়েছে। একসময়ের জীবন্ত নদীগুলো হারাচ্ছে স্বাভাবিক প্রবাহ ও প্রাণ। এতে নদীতীরবর্তী মানুষের জীবনযাত্রা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে।৪ ঘণ্টা আগে
যশোরের গ্রামীণ কাঁচা সড়কের দুই পাশে একসময় সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা বাবলা, আকাশমণি ও শিশুগাছ আজ কৌশলী নিধনের শিকার। গোড়া কেটে শুকিয়ে ফেলার পর গাছগুলো সরিয়ে নিচ্ছে দুর্বৃত্তরা, অথচ দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্টদের নেই কোনো তদারকি। এক দশকে তিন হাজারের বেশি সরকারি গাছ হারিয়ে গেলেও উদাসীনতার কারণে থামছে৪ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর কারওয়ান বাজারের একটি ব্যস্ত সড়ক এখন আর যেন সড়ক নেই। দোকানিদের দখলে সেটি পরিণত হয়েছে অস্থায়ী বাজারে। ফলে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে বিকল্প পথে চাপ বেড়েছে। কষ্টকর হয়ে উঠেছে পথচারীদের নিত্য চলাচল।৪ ঘণ্টা আগে