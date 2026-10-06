Ajker Patrika
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দিনাজপুর

যান্ত্রিক ত্রুটিতে বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৬, ২২: ৫০
যান্ত্রিক ত্রুটিতে বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ
যান্ত্রিক ত্রুটিতে বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। ছবি: সংগৃহীত

দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সচল দুটি ইউনিটের বিদ্যুৎ উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। এর আগে ২০২০ সালে ২ নম্বর ইউনিটটিও পুরোপুরি অচল হয়ে পড়ে আছে। এতে করে কেন্দ্রটির উৎপাদন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তাতে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে মারাত্মক বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

আজ মঙ্গলবার ভোর ৫টা ৫ মিনিটে ১ নম্বর ইউনিটের আইঅ্যান্ডসি সেকশনের বৈদ্যুতিক লাইনে শর্টসার্কিট থেকে হঠাৎ আগুন লাগে। এর প্রভাবে সচল থাকা ২৭৫ মেগাওয়াটের ৩ নম্বর ইউনিটটিও তাৎক্ষণিকভাবে ‘ট্রিপ’ করে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির সামগ্রিক উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। মঙ্গলবার রাতে বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী মো. আবু বক্কর সিদ্দিক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রধান প্রকৌশলী আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, ‘যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। মেরামতের কাজ চলছে। আশা করা যায় দ্রুত উৎপাদনে ফিরবে। যেহেতু বিদ্যুৎ কমে গেল তাতে করে লোডশেডিং এর আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।’

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে ১২৫ মেগাওয়াটের দুটি ইউনিট নিয়ে বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এর পর ২০১৭ সালে ২৭৫ মেগাওয়াটের ৩ নম্বর ইউনিটটি নির্মাণ করা হয়। ২০২০ সালে ২ নম্বর ইউনিটটি পুরোপুরি অচল হয়ে পড়ে আছে।

বিষয়:

দিনাজপুরবড়পুকুরিয়াতাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রজেলার খবররংপুর বিভাগ
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