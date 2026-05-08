Ajker Patrika
দিনাজপুর

অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে হিলি সীমান্তে বিজিবির বাড়তি সতর্কতা জারি, টহল জোরদার

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন বিজিবি সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন-পরবর্তী সময় অবৈধ অনুপ্রবেশ ও কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে গরু চোরাচালান ঠেকাতে দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে বাড়তি সতর্কতা জারি করে জয়পুরহাট-২০ বিজিবি ব্যাটালিয়ন। একই সঙ্গে এই এলাকায় টহল জোরদার করা হয়েছে ।

আজ শুক্রবার সকালে মোবাইল ফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জয়পুরহাট-২০ বিজিবি ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লে. কর্নেল লতিফুল বারী।

তিনি বলেন, যেকোনো পরিস্থিতিতে হিলিসহ জয়পুরহাট ব্যাটালিয়নের আওতায় সীমান্তগুলোতে বিজিবি সব সময় সতর্ক অবস্থানে থাকে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী সময় এসব সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ করতে না পারে সে জন্য বাড়তি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এ ছাড়া সীমান্তবর্তী এলাকায় মাইকিং করে বাসিন্দাদের সজাগ থাকার আহ্বান করা হচ্ছে।

লে. কর্নেল লতিফুল বারী আরও বলেন, ‘কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে গরু চোরাচালান ঠেকাতেও আমরা সতর্ক অবস্থানে আছি। আমাদের টহল জোরদার করা হয়েছে।’

