ফুলবাড়ীতে গোয়ালঘর থেকে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে লুৎফর রহমান (৩৮) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে নিজ বাড়ির গোয়ালঘরের চালের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত লুৎফর রহমান উপজেলার এলুয়ারী ইউনিয়নের গণিপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামের আসিদুল মণ্ডলের ছেলে। তিনি পেশায় ভ্যানচালক ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে লুৎফর রহমানের স্ত্রী বিলকিস বেগম দেখেন, গোয়ালঘরের চালের সঙ্গে ফাঁস নিয়ে ঝুলে আছেন লুৎফর। এ সময় তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে দ্রুত আমবাড়ী বাজারের এক পল্লিচিকিৎসকের কাছে নেন। পরে ওই চিকিৎসক লুৎফরকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মরদেহের সুরতহাল করে।
ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল হক জানান, সুরতহাল শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।
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