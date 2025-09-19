ছেলের মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে মায়ের মৃত্যু

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ছেলের মোটরসাইকেল থেকে সড়কে ছিটকে পড়ে ভিকারুন্নেসা (৫৭) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার মহেশপুর গোলচত্বর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ভিকারুন্নেসা গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার কনিয়াটিকর গ্রামের আব্দুল জলিলের স্ত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ছেলে আখতারুজ্জামানের সঙ্গে নিজ বাড়ি গোবিন্দগঞ্জ থেকে মোটরসাইকেলে সৈয়দপুর যাচ্ছিলেন ভিকারুন্নেসা। পথে পার্বতীপুর উপজেলার মহেশপুর গোলচত্বর পৌঁছালে ভিকারুন্নেসা মোটরসাইকেল থেকে সড়কে ছিটকে পড়েন। এ সময় তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়। স্থানীয়দের সহযোগিতায় ছেলে তাঁর মাকে উদ্ধার করে ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ভিকারুন্নেসাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম খন্দকার মুহিব্বুল জানান, মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। যেহেতু ঘটনাটি পার্শ্ববর্তী থানার, তাই তাদের খবর দেওয়া হয়েছে। তারা ক্লিয়ারেন্স দিলে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট থানায় একটি সড়ক পরিবহন আইনে মামলা দায়ের হবে।
